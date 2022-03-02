公立醫院急增冷凍貨櫃擺放遺體　食環署籲家屬盡快辦理先人後事

本港今日（2日）新增55353宗確診個案，再創單日新高。早前不少醫院出現殮房爆滿的情況，甚至要將遺體放在露天位置。伊利沙伯醫院及明愛醫院外近日增設了冷凍貨櫃，醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業在疫情記者會上指，已聯絡供應商儘快於不同醫院加裝冷凍貨櫃，預計可臨時存放約500具遺體，又強調「一定會做到尊重先人呢一個大原則。」



食物環境衞生署亦表示，其轄下五個火葬場已經大幅增加火化時段至180至200節，並延長服務時間至晚上，呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事。



李立業提到，感謝食物環境衞生署及衛生署近日加派人手，加快運送及處理要轉送公眾殮房的遺體，指三方會繼續緊密合作，解決殮房爆滿情況。

冷凍貨櫃可臨時存放500具遺體 李立業：一定會尊重先人

而冷凍貨櫃方面，李立業指已聯絡供應商，會儘快於日內在不同醫院加裝冷凍貨櫃，預計可臨時存放約500具遺體；又強調不論感染控制、存放空間溫度、存入領取遺體的程序都會跟據現行機制處理，並且「一定會做到尊重先人呢一個大原則。」

▼3月2日 明愛醫院急症室戶外帳篷有病人等候▼



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火化節數增3-4成 食環去信業界籲盡快協助家屬領遺體

食環署發言人指，因應最近市民對火化服務的需求上升，已將每日可供預定訂的火化時段由平日的130至140節增加至現時的180至200節，；另外，除長洲外所有場地延長開放至晚上8時後，讓市民有更多選擇，呼籲殯儀業界及家屬盡快辦理先人身後事。又指目前火化時段仍有餘額，有需要時會進一步增加。

另外，由於有殯儀業界人士指擔心處理新冠病人遺體時會被傳染，食環署明日（3日）將會為殯儀業界舉行視像講座，邀請衞生防護中心講解處置屍體的預防措施；又已去信殯儀業界，並取得其支持盡快協助家屬領回遺體辦理身後事，以紓緩公眾殮房和醫院殮房的壓力。