疫情｜警方指如確診者拒到隔離設施　可被罰款5,000元及監禁2個月

警方昨日（7日）表示，根據第599章《預防及控制疾病條例》，人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁2個月。如果確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁6個月。



警方呼籲市民為防止疫情進一步擴散，應當遵守「隔離令」，一起同心抗疫。政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，限制某指明「受限區域」內的人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。

為阻截病毒於社區擴散，衞生當局會向在「受限區域」檢測陽性的居民發出「隔離令」，而警方作為其中執法人員，會協助衞生當局執行「隔離令」。

根據第599章《預防及控制疾病條例》，相關人員有權把有關確診人士帶到社區隔離設施，如相關人士拒絕配合，可能違反妨礙公職人員的罪行，可以被罰款5,000元及判處監禁兩個月。如果確診人士在隔離期間離開隔離地點，亦有機會被罰款5,000元及判處監禁六個月。

警方指為應對當前嚴竣疫情，市民必須嚴格遵守有關規定，以減低病毒傳播風險。