上葵涌村再現狗屍　狗BB遭劏肚掏空內臟　5日第2宗

上葵涌村5日內發生第2宗懷疑虐狗案。今日（9日）下午4時許，有狗義工在村附近一休憩公園的山坡發現一具狗BB屍體，牠慘被劏肚並被掏空內臟，死狀與上周六（5日）另一隻疑遭虐殺的幼犬雷同，涉事地點亦相同。多名警員及愛護動物協會人員到場，正調查案件。



今午4時許，動物保護組織「毛孩關愛組」接獲市民求助，派員到上葵涌村協助尋找2隻不知所終的狗BB。義工尋獲其中一隻幼犬並將牠救走，其後繼續尋找期間，在村附近一個休憩公園的山坡，卻驚見另一隻狗BB的屍體。關愛組狗義工文哥接獲同事通知，連忙趕赴現場，經查看後發現狗屍的腹部被劏開，內臟被掏空並露出肋骨，死狀可疑。

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文哥表示，涉事的狗BB屍體，與5日前同一處亦發現的另一具狗BB屍體，同樣被劏肚並掏空內臟，切口相當整齊，極有可能是人為。他不排除是變態虐狗狂徒所為，對事件表示憤怒，並盼警方盡快緝拿兇徒歸案。多名警員到場調查，愛協亦派員協助，其後檢走狗BB屍體，警方暫列作殘酷對待動物案，展開調查。

上周六，上葵涌村亦發生懷疑虐殺幼犬的恐怖案件。警方於當日傍晚6時許接報，有市民在上址發現一具不完整的狗隻屍體，疑該狗隻曾被人不恰當對待。人員接報趕到，愛協督察亦到場，證實狗屍是一隻約兩個月大雄性幼犬，肚腹位置內臟被掏空，屍體其後交由漁護署進行解剖。警方經調查後，將案件列殘酷對待動物，交由荃灣警區動物罪案警察專隊跟進，暫未有人被捕。

上周六上葵涌村有幼犬被發現疑遭虐殺↓↓