笨賊打劫│失業證券員淪為賊　深夜持𠝹刀劫食肆便利店　涉4案落網

一名笨賊昨晚深夜假扮顧客到葵涌德大徑購買外賣米線，其間亮出𠝹刀打劫職員，卻反遭職員擸斬雞刀追趕，敗走而逃，更損失100元。警方經調查後「閃電」破案，在長沙灣海麗邨拘捕一名35歲的證券公司前職員，相信他涉及近期發生於多區的4宗食肆及便利店行劫案。



消息稱，被捕的35歲本地男子，患有抑鬱及精神錯亂等精神病，須長期服藥。疑匪報稱無業，他之前曾任職證券公司，但失業已數個月。警方正調查他犯案動機，有否受病情影響，初步相信主要是為錢犯案。

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警方西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫今日（10日）傍晚交代案件，指近日發生多宗涉及便利店及食肆的持刀劫案，西九龍總區重案組接手調查，經翻查大量閉路電視片段及情報搜集分析，鎖定一名疑匪。今日早上11時許，西九龍總區重案組聯同旺角警區探員，在長沙灣海麗邨進行埋伏，並在一住宅單位拘捕涉案的35歲男子；經調查後相信他與本月3日至9日，發生於紅磡、深水埗、大角咀及葵涌的4宗食肆及便利店行劫案有關。

該4宗劫案涉及的犯案手法類似，疑匪均是在晚上至凌晨時份，在這些店舖亮出一把約15厘米長的𠝹刀，指嚇店員交出收銀機內現金。其中兩宗案件店員沒就範，故未有損失，而賊人逃去無蹤；另外兩宗案件受害店員從收銀機交出部份現金，共損失約2,500元。被捕男子涉兩項行劫罪及兩項企圖行劫罪，正被扣留調查；警方並檢獲涉案𠝹刀，以及疑匪犯案時所穿衣服。

鍾雅倫稱，4宗劫案其中3宗涉及便利店，另一宗涉及食肆，就是昨晚發生於葵涌德大徑食肆的案件。警方亦留意到其中一宗發生於深水埗的案件，一名市民曾嘗試追捕疑匪，但其間失足擦傷面部，呼籲市民如遇罪案發生，應顧及自身安全，並到安全地方致電報警，由警員到場處理。警方同時因應疫情下晚上人流減少，呼籲便利店及食肆職員提高警覺。