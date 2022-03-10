笨賊打劫食肆事敗落網　店員持斬雞刀追擊：攞把文具𠝹刀咁無誠意

葵涌德大徑一食肆周三（9日）晚上，遭到一名男子意圖行劫，賊人訛稱叫外賣，藉店員打開收銀機時，亮出一把文具𠝹刀行劫，憤怒的店員隨即關上收銀機，再拿起斬雞刀追趕，閉路電視在網上曝光後，不少網民笑言該名賊人是名笨賊，打劫麵店事敗之餘，反倒損失了100元。《香港01》記者接觸到遇劫店員初哥，他憶述被行劫的經過時笑稱： 「嗰吓真喺㷫，打劫都無誠意，攞把文具𠝹刀，仲要距離咁遠」。他又認為時勢艱難，小巿民都在痛苦絕望中度過，選擇原諒賊人。



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險被劫的店員初哥憶述案發經過時談笑風生，他透露昨晚10時許，人流清靜，舖頭只有他一人看守，兼任收銀下廚，其間一名年約40歲、身形魁梧，操內地口音的男子到店前，流連踱步，向他指想要一碗魚唇翅，後來又改變主意轉身離開，猶豫不決。

初哥隨即 拿起一把斬雞用的九江刀追趕賊人（陳浩然攝）

約10分鐘後，男子再返回舖頭，改口下單要碗冬陰功大蝦麵，初哥當時不虞有詐，更詢問男子要什麼麵底，男子後來掏出現金100元付款，正當初哥打開收銀機，欲找錢給客人時，對方隨即露出賊相，亮出一把幼身𠝹刀，膽怯小聲說「打劫」，初哥聽不清楚，於是大聲反問「咩呀？你講多次？」，賊人再次表明意圖，初哥瞬間被激怒，遂入廚房拿一把斬雞用的九江刀。賊人見狀事敗緩緩收起𠝹刀，隨即落荒而逃，拔腿狂奔，往天橋方向逃跑。

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初哥沒有輕易罷休，隨即拾著刀順勢追賊，途中大喊打劫，有兩名年輕男子聞聲，一同追著賊人。追至荃季街時，賊人跳上的士逃去，一同追捕賊人的年輕男子機警地用手機拍下的士車牌，警察後來迅速破案，拘捕該名意圖行劫的賊人。

初哥慨嘆小巿民痛苦絕望中度日 原諒賊人

初哥嘆氣道，「呢個時勢可以原諒（的話）真係原諒，唔到絕境都唔會去舖仔打劫一千幾百」，舖頭現時大多用電子支付，沒有大多現金存放，因此初哥推斷賊人應走投無路，才會鋌而走險，「很多小市民在痛苦絕望中度日」，又指賊人更蝕了100元給舖頭，若有機會，會選擇原諒賊人。不過他笑言「嗰吓真喺㷫，打劫都無誠意，攞把文具𠝹刀，仲要距離咁遠」，又言若賊人「攞把好啲既架生『降』住我」，或許他會乖乖就範。