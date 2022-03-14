香港地震｜全港均有明顯震感　市民：做乜唔發緊急警報？

今日（3月14日）凌晨2時半左右，全港多處均感受到地震，香港天文台於凌晨2時40分公佈，接獲市民報告表示感到地震。根據香港天文台的初步分析，2022年3月14日(星期一)上午2時29分中國東南部近岸發生一次4.1級地震，震中位於北緯22.51度，東經115.04度附近，即香港之東北偏東約92公里。



香港天文台接獲超過8,000名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第IV(四)度，即懸掛的物件擺動。門、窗、碗碟發出響聲。

另根據中國地震台網中心表示，於凌晨2時28分，在廣東省惠州市惠東縣海域，錄得震級4.1級地震，深度為25公里。根據天文台提供的經緯度，可見震源位於香港東面不遠處的海域；而25公里深度亦屬極淺層地震，故香港普遍市民均感受到震動甚至在夢中被驚醒。

不少市民被震醒後在網上留言，詢問以確定是否地震：「我以為幻覺，啲杯係到震!」；有沙田居民指「我第一次睇住自己張碌架床前後係咁震係咁搖!」。而大嶼山居民則稱「震到雪櫃都郁埋，上面物品例如茶杯等碰到叮叮聲!」

有大埔居民亦指「好明顯咁搖左兩三下，第一次系震了1秒好輕微的，第二次系好明顯咁搖咗三下！」至於荃灣有居民則形容，該震感似乎是「企喺天橋上面，隔離有好多重型貨車經過咁。」有網民搞笑地問「大家feel唔feel到地震， 以為 梳化底有鬼篤囉柚！」《香港01》一名記者寓所的閉路電視，則拍攝到電腦螢光幕不停搖晃。



綜合大部份市民留言稱，地震時間大約5秒至10秒左右，多數感到一、兩次震感。不過，最多市民反映及關心的是：「做咩唔發緊急警報?」