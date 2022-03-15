01獨家｜4名軍裝警交友App識15歲女學生　涉「衰十一」被捕已停職

警隊有4名軍裝男警涉嫌「衰十一」被捕。消息指，一名15歲少女於去年尾起透過交友程式結識朋友，先後發展四段短暫的感情及發生性行為，惟她與其中一名男子發生爭執，其間被人出言恐嚇威迫性交。女事主事後向社工大吐苦水，言談間引起社工疑慮，懷疑有人與未成年少女發生性行為，遂報警求助。警方調查後，驚揭有4名軍裝警員涉案，今日（15日）將他們拘捕，並停職查辦，稍後或會被革職。



消息指，4名被捕軍裝警員分別隸屬荃灣警署及觀塘警署，全部人皆涉嫌「與年齡在十六歲以下的女童非法性交」被捕，其中一男子另涉「非禮」罪，另一男子亦涉「刑事恐嚇」罪。案件由新界南總區重案組跟進，警方正調查有否牽涉其他人，不排除有更多人被捕。

案中受害的15歲中學女生於去年年尾透過社交應用程式「Heymandi—匿名交友」，在不同時段先後認識4名被捕人，並與對方個別發展短暫的感情關係，亦曾在酒店等地點發生性行為。至近月她與其中一名男子發生爭執，其間竟有人以言語恐嚇女事主，強迫她性交，否則會對其不利。女事主飽受煎熬，不知如何是好，後來向社工傾訴心中煩憂，始揭發事件。社工聞言大為震驚，隨即報警求助。

4名被捕人士皆是軍裝警員，全部已被停職。（資料圖片）

警方接報後立即展開調查，交由新界南總區重案組跟進，詎料順滕摸瓜後，竟查出令人吃驚的真相，發現有4軍裝警務人員曾與女事主發生性行為，今日（15日）展開行動，將4名警員全部拘捕。警方正在調查4人是否互相認識。消息續指，4名被捕人已被停職候查，其中1人由於尚未過試用期，將會即時革職，其餘3人料稍後亦會依循警例革退。

警方表示，警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。