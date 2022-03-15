網上交友陷阱多　12歲女約網友見面家長心慌慌　社工籲留意三要點

交友App盛行，但若不小心提防，恐會招致人財兩失的後果。過往屢有交友App用家墮裸聊勒索、情緣騙局，今日更傳出有15歲女學生誤交損友，與4名男子發生性行為，事後揭發他們是警務人員。有社工指出，疫下接獲更多網上交友的求助，有個案是12歲女童約初相識的網友外出見面，家長不懂得如何處理而向社工求援。社工提醒網絡世界充滿陷阱及危機，青少年於網上交友時要注意保護個人私隱、避免開鏡頭視訊、切勿外出會友。



網上交友情況普遍，有社工提醒應小心網絡陷阱，避免招致損失。（Getty）

案中15歲女學生透過社交應用程式「Heymandi—匿名交友」結識被捕4名警員。查看該個交友App的宣傳內容，標明「身份保密、輕鬆聊天」、「極速配對、無需照片」，用戶可以不受外表及背景限制認識朋友。該程式的官方網站則有一句安全貼士提醒用家﹕「保密你的個人資料，切勿透露你的財務資訊。遇到可疑的人物或對話，請立即檢舉。」而安裝此類別程式的年齡限制為年滿17歲，因為含有頻繁及強烈的攻擊性用語；成人、恐怖與性暗示題材；以及色情內容等，可能不適合未滿17歲的兒童。

香港青年協會青年違法防治中心督導主任李少翠表示，疫情下中心比以往接獲更多有關網上交友的求助個案，近日便有一名家長致電中心熱線求助，指其12歲女兒於網上結交朋友後，便即時稱要外出見面，家長不知如何是好，擔心女兒有所損失。

李指出，疫情下由面授轉為網課，青少年接觸網上媒體次數及機會增多，網上交友變得更為普遍，惟她提醒網絡世界充滿陷阱及危機，青少年於網上交友時要留意三個要點，不要透露個人私隱及家庭資料，避免令對方利用資訊作威脅用途；避免以視像通訊，令對方有機可乘；切勿與網友相約外出見面。一旦年輕人不幸墮網絡陷阱，亦不要獨自面對及承擔，主動尋求家長、社工等的求助。

有社工接獲家長求助，指12歲女兒想外出與剛相識網友見面，家長不知如何是好。（示意圖／Getty Images）

家長方面，強行制止子女使用交友App只會惹人煩厭，父母應主動與子女溝通，透過談論交友App的話題，從中了解子女對網上交友的態度及觀念，以及其對識網友的接納程度有多高，然後慢慢作出引導。李亦建議老師在網課期間抽空作宣傳教育工作，提醒學生留意網上交友的陷阱。青協亦有透過社交平台向年輕人發放有關資訊，冀做到「一傳十、十傳百」，令更多人接觸及了解網絡世界的危險性。