上門為染疫老人院打針　醫護全副武裝入「戰場」　同疫情鬥快

第五波新冠疫情九成安老院舍出現確診個案，超過二萬名年邁院友染疫。全港離世的確診者中一半來自院舍，政府目標在3月18日前為全港1,000多間院舍適合接種的院友注射第一劑疫苗。院舍疫情爆發，上水「耆愛苑」安排外展醫療團體上門為23名院友注射第二針科興疫苗，並將染疫的老人家隔離到頂樓。院長明言疫情走勢未明，絕對不敢鬆懈，目前最大困難是人手緊絀，非常時期保健員甚至48小時候命。



上水「耆愛苑」安排外展醫療團體上門為23名院友注射第二針科興疫苗，並將染疫的老人家隔離到頂樓。（蔡正邦攝）

位於上水的「耆愛苑」是其中一間爆疫院舍。院長劉漢雲安排外展醫療團體上門，為院友注射疫苗。現時有5名院友確診，被要求在院舍隔離，劉院長明言初時面對疫情感到驚慌，「院舍係照顧老人家嘅地方，你話用嚟隔離，事實上唔係咁好。」惟院方仍將5樓騰空用作隔離，70名院友中除少數有憂慮或因其他病患住院，九成人已打第一劑科興疫苗。據院方觀察，確診老人雖然發燒，但未見高燒不退等嚴重反應。

老人院人手緊絀 保健員48小時候命

耆愛苑超過30名院友及其家屬同意注射第二劑科興疫苗，但3月14日劍橋醫療醫護團隊上門為其中23人接種，因部份院友已確診，未能接種第二劑疫苗。

劉院長表示早前全港院舍疫情大爆發時物資匱乏，「想要檢測包又無，口罩又無」，即使現時情況已有改善，仍面對人手緊絀的問題。院舍曾有員工確診，要其他員工連返兩班頂更，「5樓照顧染疫長者嘅姑娘，24小時、48小時咁（候命），完全都無人休息。」她得悉有另一院舍爆疫，9名員工中7人染疫，經營相當困難。被問到內地照顧員來港計劃，劉院長指申請時間長，「等佢哋過到嚟可能我哋都差唔多搞掂。」不過她明言疫情走勢未明，加上社區傳播鏈未斷，絕對不敢鬆懈。

同街另一間「力健敬老之家」亦已安排院內14名院友打疫苗，暫未有長者和員工染疫。保健員楊小姐坦言每日聽到不同院舍爆疫「唔驚就假」，但她只想一心照顧自己院舍長者的健康，只盼保持零確診。院舍已為長者準備好「福袋」，萬一需要隔離即時供應物資。

同疫情鬥快 外展院舍疫苗團隊疲於奔命

劍橋醫療為8間可到院舍打針的機構之一，主要負責元朗、屯門及新界東，由12月至今為逾141間院舍長者，注射超過5,000支疫苗。上午9時半，團隊穿著保護衣，不消15分鐘，為上水力健敬老之家4名長者接種疫苗。劍橋醫療負責人黃卓健表示，醫護上門打針要做到「快而準」，避免逗留一間院舍超過半小時，以保障長者與醫護人員不會互相感染；公司會為醫護人員提供保護衣，並且進入每間院舍前更換新一套，隔絕病毒感染風險。

黃卓健補充，公立醫院很多醫護人員與病毒搏鬥，如果私人醫療集團不協助守好安老院，只會令到公營醫療壓力愈來愈大，甚至拖垮整個香港。「揼石仔一針一針咁去打，每日唔介意一針一針咁去打，其實係幫到成個香港社會。」他呼籲有志幫香港的醫護，踴躍與所屬醫療集團聯絡，參與外展院舍疫苗計劃。

事實上有私營醫療機構因院舍有確診者而拒絕上門打針，安老服務協會主席陳志育認為做法有問題，而且在疫情初期才能奏效，當超過一半院友確診，院舍難以區分開確診者與其他長者。（詳見另稿）

醫護呼籲同業加入外展院舍疫苗團隊

醫護人員每日與時間競賽，與疫情鬥快。每間院舍都有不同時間入住的長者，每名長者每針相隔時間不同，外展團隊疲於奔命，每日走訪不同院舍，有時每間只打一針就要趕往第二間院舍，但醫護未言辛苦，盡力為院舍長者接種疫苗。

▼▼院舍外展疫苗團隊日常▼▼



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「我哋準備咗好多疫苗、針紙喺手，核對打針時間等資料，做咗好多功夫，但係有時會（因為長者染疫）徒勞無功，最後一日成功接種嘅可能只得預計中嘅一至兩成。老人家喺今次疫情真係大輸家，場仗其實未打完。我哋應承一兩個（長者打針），都會去（院舍）。」劍橋團隊醫生禢樂琳試過同一間院舍走訪4次，因為每日都有長者及家屬回心轉意，同意打針。加上要計算接種時間，科興疫苗兩針之間相隔21日。她強調染疫長者康復後可以安排時間接種，預防再感染，每日醫療團隊都會做快速測試，檢測結果陰性才出發，亦會穿著防護衣，希望院舍、家屬及院友支持接種計劃。

3月初政府修改必須有醫生在場才能打針的要求，醫生評估院友是否適合接種後，由護士打針。消息一出，原本照顧家庭的護士余豔芳立即「出山」，參與院舍外展疫苗計劃。「之前未話喺院舍可以打針，都會諗咁啲老人家點算好呢？唔係個個都曉行曉走，唔曉行唔曉走嗰啲邊個幫到呢？邊個推佢哋出去打針呢？見到有啲瞓喺度嗰啲，幫到佢打其實真係好好，幫到佢哋。」余姑娘表示，每日行程緊密，為數名院友接種後就要趕去另一間，但希望幫得一個得一個。

每日院舍確診數字不斷上升，劍橋醫療項目經理葉俊鷹每日走訪不同院舍，感受到長者的失落。「每日院舍職員都會聯絡我哋：『今日又多咗幾多個確診者啦，得返一個院友未確診，你哋嚟唔嚟呀？』我哋都會照嚟。（疫情下）無得探訪，無得出街，（老人家）好失落，盡快控制好呢波疫情，畀佢哋見下家人。」