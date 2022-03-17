院友確診私營醫療機構拒上門打疫苗　經營者氣憤：打仗時自我設限

新冠肺炎奪去大批長者性命，為院舍長者接種疫苗成為抗疫政策其中一個重點。但惟有院舍遇到私營醫療機構以院舍有確診者為由，拒絕上門打針，令院舍接種疫苗行動受阻，經營者感嘆是「打仗時自我設限」。政府發言人指，已要求外展醫療團隊及院舍負責人，即使院舍出現確診個案，醫療團隊仍會為院舍其他沒有確診或病徵的院友接種疫苗。若個別院舍未能於3月18日或之前獲安排最少一次外展接種服務，當局會有安排接種服務。



▼▼院舍外展疫苗團隊日常▼▼



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本港第五波疫情嚴峻，院舍負責人均落力為院友籌劃接種疫苗的事宜，但因不少院舍爆發疫情，安排私營醫療機構上門打針不時遇到困難。安老服務協會主席陳志育經營的紫雲間沁怡護養院，原定本月2日安排卓健醫療到院舍為100多名院友打針，惟卓健醫療卻以紫雲間有確診者為由拒絕上門。陳志育坦言：「當時真係企咗喺到。」

由於院舍已有院友確診，傳染風險激增，陳志育立即向當局的協調中心求助，要求當局介紹其他醫療機構協助，但因太多院舍正在排隊，中心轉介的醫療機構要到月中才有時間到紫雲間打針。「但我唔等得，院舍每日都有人（確診），唔可以再拖。」陳志育於是自行聯絡相識的私營醫療機構幫忙，最終安排於3月8日到院舍為長者打針。當日該間醫療機構派了3名職員，用短短一小時為70名長者接種疫苗。

陳志育表示，紫雲間共有200多名院友，當中有100多人未打第一針，惟直到3月8日只能夠為70多人打針，因有30幾名長者已經染疫，暫不可打針。陳續指，院舍內有約一成院友因家人不同意而未獲安排接種疫苗。

陳志育指出並非所有院舍都有足夠房間或資源分隔確診者，遇到私營醫療機構因院舍有確診者而拒絕上門打針，無奈道：「多人爆發仲點樣區分？現實邊有咁理想？」他認為，香港現時是「打仗」時刻，私營醫療如自我設限，只會延誤接種疫苗的速度。陳理解醫療人員擔心自己會染疫，但認為私營醫療機構派遣的職員均身穿全副裝備，理應有足夠保護，他直言：「你已經著全副裝備，院舍職員啲裝備又點呢？現實係要醫護人員配合環境，唔係環境配合醫護人員。」

《香港01》向卓健醫療集團查詢是否因院舍有確診者而拒絕到紫雲間打針，以及其到訪院舍為長者接種疫苗的程序及準則等問題，卓健未有無正面回應紫雲間事件，僅稱紫雲間的長者早前已獲安排接種第一劑新冠疫苗，但卓健補充，集團會安排旗下醫生於診所內為市民接種疫苗，及為有需要的團體進行外展疫苗接種服務等，並配合政府安排及指引，一直為安老院舍的長者進行新冠疫苗接種。卓健醫療為院舍長者接種前，專業醫護人員會先評估長者身體狀況，接種期間會嚴格遵守感染控制及防疫措施，保障接種人士及醫護人員的健康。

《香港01》記者亦致電或電郵另外7間私營醫療機構，查詢其到院舍打針的程序及準則，其中莊柏醫療表明即使院舍有確診者，仍會立即替未受感染的長者注射，以減低患重症機會，人員會穿著整套保護衣服進入。而莊柏醫療主要負責葵青荃區的院舍，並已到訪超過80間，為超過2000人長者打針，並相信能在3月18日前替所負責院舍完成第一針，目前進度已超過9成完成。

其餘6間機構有部份要求記者向政府查詢有關指引的內容，截稿前未有收到任何回覆。記者亦曾以院舍職員的身份向私營醫療機構查詢上門接種疫苗的資料及詳情，其中一間醫療機構表示如院舍有確診者亦會上門為長者注射疫苗，但要求將確診者及非確診者分隔到不同房間。

逾41,000院友已打第一針

政府發言人回覆《香港01》查詢指已通知院舍負責人，當局已要求外展醫療團隊及院舍負責人，即使院舍出現確診個案，醫療團隊仍會進入院舍為其他沒有確診或病徵的院友接種疫苗。而負責提供院舍外展接種服務的機構或組織，已由2月中的5間增加至最近16間，當中包括由醫護界團體以私家醫生為主組成的隊伍，也包括由醫管局和衞生署等公務人員組成的隊伍。當局一方面協調私營界別及專業團體，另一方面調動公務人員的參與，盡快到全港各院舍為院友接種疫苗。

截至3月15日，在全港約1,100間公營及私營安老院或殘疾人士院舍中，已有超過1,000間院舍獲安排由外展醫護團隊或到診註冊醫生為院友接種新冠疫苗，或自行安排院友到社區接種中心接種疫苗，已接種第一劑疫苗人數超過41,000人。若有個別院舍未能於3月18日或之前獲安排最少一次外展接種服務，當局會另行安排醫療機構或組織的外展團隊為這些院舍提供接種服務。