被通緝西醫陳凱旭多次專業失德前科　緩刑期間再犯將永久除名

西醫陳凱旭涉嫌在無診症及檢查病歷的情況下，簽發數百張「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」，現被警方追緝。他於過去最少三度被裁定專業失德，其中於2020年因3項專業失德罪成除牌3個月及緩刑36個月，醫委會當時警告他如緩刑期間再犯將永久被除名。

據了解，涉事診所位於觀塘寧晉中心樓上一單位，《香港01》今午前往上址樓層了解，見該樓層有多間診所，但未有一間寫有陳凱旭的名字，其中一間診所貼出告示指因疫情關係暫時停業。



翻查資料，陳凱旭於過去曾有多次專業失德的紀錄，包括於2010年因派發宣傳單張及禮物，及於2018年被指因2014年在藥包貼上錯誤的病人資料標籤，兩度被裁定專業失德。至2020年，陳凱旭再因2016年在雜誌文章推廣美容療程，並作出錯誤及有宣傳成份的陳述，包括聲稱為「香港家庭科醫生」及「有多年兒童及皮膚診症經歷」，被裁定3項專業失德，除牌3個月及緩刑36個月，醫委會當時警告他如期間再犯將永久於醫生名冊上被除名。

陳凱旭亦涉嫌於2018年，被深水埗區議員袁海文指其診所懷疑向中介人提供佣金以招攬生意，涉嫌違規拆帳，袁海文團隊當時派員「放蛇」調查，指發現及拆帳療程包括美容、疫苗、照胃鏡、通波仔手術及癌症藥等。袁海文指當時向醫委會投訴及向港大反映後，港大隨後停止陳於校內的導師職責。另外，陳凱旭亦於同年被一間公司入稟追討360多萬元欠款。

警方今日交代案情指，早前接報有醫生收取費用，在無診症及檢視病歷紀錄的情況下向病人發出「新冠疫苗接種醫學豁免證明書」。刑事部人員以通訊軟件接觸到一名姓陳醫生，探員向醫生表明並無任何健康問題，只是想要豁免證明書，以避免接種疫苗。醫生其後同意發出豁免證明書及指示他到觀塘一間診所領取。警方遂派遣喬裝求診者的探員到診所，當時診所並無醫生，只有一名女護士。探員付款後，女護士隨即發出一封印有醫生名字及醫生簽署的豁免證明書，過程中探員並無與醫生見面及檢查病歷。

探員取得證據後即時採取行動，拘捕28歲診所女護士，並執行法庭搜令，在診所內搜出30封同類型豁免證明書、兩個印有醫生名及醫生簽署的印章，付款紀錄、電腦及手提電話。探員其後再於屯門拘捕69歲診所女負責人。根據診所紀錄，診所在「疫苗通行證」計劃公布至今，已簽發數百張豁免證明書。

警方指調查發現涉案診所只有一名醫生，他於去年6月早已離開香港，但診所仍一直運作，有時會做網上會診。惟探員發現但凡涉及簽發豁免證明書的個案，涉案醫生全部沒有會診及檢查病歷，只要病人要求，醫生便會簽發，而且簽發證明書時亦不在港。