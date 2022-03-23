01踼爆DonateHub冒慈善機構眾籌買快檢包　網站創辦人及同黨落網

《香港01》較早前報道，踼爆一個名為DonateHub的網站，以假借為「鄰舍輔導會」及自閉症家庭支援及訓練中心「LEX Centre」的名義，向公眾籌款目標逾136萬元購買快速檢測制，有關機構報警求助。警方追查後，昨日（22日）在新蒲崗一個商廈，以涉嫌欺詐罪拘捕一名41歲姓謝男子及一名40歲姓劉男子，謝為網站登記人兼募捐戶口擁有人，劉涉嫌協助籌組籌款網站。



東區警區重案組高級督察葉展洋表示，警方於較早前接獲報案，指一個名為DonateHub的網站聲稱會為一些機構進行籌款，用作購買快速檢測包以供一眾弱勢社群，包括長者、貧窮人士及殘疾人士使用。當中募捐之目標金額由3,400元至85萬元不等，而總募捐之目標金額見高達136萬元。

其後，DonateHub網站所聲稱有合作關係的一間社福機構及一間教學機構，都分別在社交平台作出聲明澄清，從未委託DonateHub進行相關事務，懷疑有人濫用機構名義，以騙取捐款金額。據網頁資料顯示，該個網站平台有多個快速檢測劑的眾籌活動，亦列出派發檢測劑日期，並規定每次捐款金額都必須至少340元。

《香港01》日前報道，「鄰舍輔導會」及自閉症家庭支援及訓練中心「LEX Centre」都先後於上周三（16日）在網頁發出澄清，指被一個名為DonateHub的網站假借名義，募捐最多85萬元購買快速檢測劑。鄰舍輔導會已報警，LEX亦稱從未與DonateHub接觸。

+ 6

東區重案組跟進調查後，發現DonateHub之網站於上周一（14日）由一位41歲姓謝的男子登記，而網站內涉及上述兩個機構之籌款貼文已被刪除，剩下的籌款貼文亦沒有列明發起人，以及相關籌款對象，只是概括聲稱會為一眾弱勢社群，包括長者、低收入家庭及殘疾人士籌款購買快速檢測包。警方亦發現，DonateHub之網站上呼籲公眾人士的捐款存入一個以公司名義登記之本地銀行戶口，而公司亦由登記DonateHub網站的姓謝男子所擁有。

警方於昨日（22日）進行拘捕行動，於新蒲崗景福街一商廈單位，以涉嫌欺詐罪拘捕該名姓謝男子，同時以涉嫌欺詐罪拘捕協助籌組籌款網站的另一名40歲的姓劉男子，兩人報稱從事市場推廣工作，他們正被通宵扣查，在行動中，警方亦檢獲2部電腦及2部手提電話等證物。目前涉案之銀行戶口內的犯罪未被凍結，而事件所牽涉的受害人數目及損失金額，警方目前仍然調查中，不排除有更多人被捕。

DontaeHub負責人、NSN Group Limited董事謝棓。（貿發局圖片）

《香港01》早前調查發現，「DonateHub」為名的香港註冊公司，該網站亦無列出。負責人謝先生指，公司註冊名稱為「NSN Group Limited」，主要幫客戶做網上推廣業務，眾籌是其中一個業務。DonateHub網站列出的地址，為NSN的註冊地址，為秘書公司地址。NSN的唯一股東兼董事為謝棓（Jeffrey）。事件曝光後，他亦向《香港01》記者回應形容事件為「沒有溝通清楚的誤會」，指經朋友得知這兩個機構需要檢測劑，便嘗試與他們接觸及製作募捐活動網頁。他承認未經允許，便在網上以這些機構名義發起募捐，現已移除相關活動。

鄰舍輔導會亦對《香港01》表示，曾聯絡該網，但未能成功，最後報警處理；而LEX Centre早前亦指，該平台事前並無與其溝通過，得悉被使用其名義募捐後，DonateHub才回覆電郵解釋是「溝通誤會」。

東區警區刑事部總督察張恒暉及重案組高級督察葉展洋向傳媒簡報案情。（警方網上記者會截圖）

東區警區刑事部總督察張恒暉重申，任何人干犯香港法例第210章《盜竊罪條例》，最高可處監禁14年。如有市民在DonateHub網站曾經作出捐款或懷疑受騙，請即致電3660 1685聯絡東區警區重案組第二隊。警方同時呼籲，市民在作出捐款前，應先了解籌款機構之背景，以及求證與受助機構有否合作關係，切勿在不明來歷的網站輸入個人資料、信用卡戶口號碼及安全碼等，如有任何懷疑應向受助機構查詢，或致電18222的警方24小時「防騙易」熱線求助。