近百人通宵排隊買聯名手錶　市民不擔心犯聚︰保持返社交距離！

OMEGA與 Swatch首度合作的聯名手錶，今早（26日）正式開賣。兩大品牌的銷情勝過疫情，在全球各地均掀起熱潮。今日凌晨，旺角朗豪坊外有近100人席地而坐、甚至「打地鋪」通宵排隊，為的只是早上一籌；期間曾有警員到場了解。有排頭幾位的市民表示買錶自用，亦不擔心因此染疫或觸犯防疫規例，「自己有打齊疫苗‥‥‥保持返社交距離！」



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凌晨時份，《香港01》記者前往朗豪坊視察。就現場所見，Swatch在商場外貼出告示，指今早8時半起會派72個籌，但目測當時已有近100人在商場外排隊，部分人席地而坐，更有人「打地鋪」睡覺，當中大部分均為南亞裔人士及長者，只有少量年輕人士。期間，有警員到場了解，並提醒在場人士保持距離，同時拍照存證，但未有因此發出任何告票。

排在頭幾位的馮先生指，昨日（25日）傍晚5時左右到場，他表示幫朋友排隊，對方一向有珍藏手錶習慣及自用。被問及會否擔心因排隊而染疫，他表示不太擔心，「除咗飲水同食少少餅乾，都唔會除口罩‥‥‥多多少少有風險，不過自己有打齊疫苗，注意衛生啦！」至於會否擔心觸犯防疫規例，他稱：「自己行埋一邊，保持返社交距離！」

黃小姐則於晚上8時左右開始排隊，她表示會購買兩隻錶自用，笑稱：「炒唔到啦應該！不過你睇到有啲（排隊人士）都唔係自己用啦！」她亦不擔心因此而犯法，「坐開啲囉，得閒行出去，其實冇咩點，我都排得頭。」

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是次聯名手錶「The BIOCERAMIC MoonSwatch Collection」，為OMEGA與Swatch首度聯乘合作，打造史上第一隻生物陶瓷「MoonSwatch」登月錶。11款以太空星體命名的手錶，每隻索價2,100元。

根據Swatch的facebook專頁透露，該款手錶於今日（26日）正式開賣，而港、澳地區只有4間Swatch 專門店出售，包括銅鑼灣啓超道（10：30至19：30）、尖沙咀海港城（10：30至19：30）、旺角朗豪坊（11：00至19：30）及澳門板樟堂（10：00至22：00），並統一於今早8時半派籌，每人限買兩隻。專頁亦指，該系列手錶並非限量生產，亦沒有編號，所有款式將來亦會安排於網店發售。