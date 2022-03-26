OMEGAxSwatch│旺角300人冒雨排隊搶購　南亞排隊黨打尖起爭執

OMEGA與Swatch首度聯乘合作，打造史上第一隻生物陶瓷「MoonSwatch」登月錶，吸引不少市民通宵排隊。今（26日）晨9時許，旺角朗豪坊外有近300人排隊，不少人指於凌晨開始冒雨等候，有排隊市民表示至清晨5時許，多名南亞裔男子疑插隊，更有一名南亞漢指揮同鄉打尖，一度惹起哄，有人報警求助。

至早上9時許，主辦方將原定的72個籌增加至144個，職員向排隊人士派籌，預計11時正式開售。現場所見，有成功攞籌的南亞裔人士，立即將籌交予懷疑「買家」。



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有市民凌晨2時開始排隊 稱有數名南亞漢疑插隊

排隊市民周先生指，今凌晨2時許，他與朋友一行四人到場排隊，當時他們排約第70至80位，至今早5時許周先生聽到有人報警，指前方有很多人，之後他見警員在場維持秩序及拉上膠帶。之後有一班南亞人士衝上來打尖，其間有一名南亞漢疑指揮同鄉插隊，不久後再有人報警及投訴相關情況。



周先生指，有關情況至早上9時許仍未解決，他認為有關主辦方需要改善情況，避免出現插隊爭執事件，他建議下次可以於網上抽籤。周先生指，今次的聯名手錶為自用，他覺得手錶特別及美觀，加上售價吸引因此排隊購買。

另外有排隊的女士指，早前有南亞人打尖，她有向主辦單位反映及報警。她稱自己昨晚10時許開始排隊，至今日清晨5時許有人開始插隊，她指有一名南亞漢疑「指揮」同鄉插隊；早上9時許，手錶店的職員於派籌前，向等候攞籌市民講解情況，並指每人一張籌只可以買一隻手錶。

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OMEGA與Swatch首度聯乘合作 每隻索價2,100元

是次聯名手錶「The BIOCERAMIC MoonSwatch Collection」，為OMEGA與Swatch首度聯乘合作，打造史上第一隻生物陶瓷「MoonSwatch」登月錶。11款以太空星體命名的手錶，每隻索價2,100元。

根據Swatch的Facebook專頁透露，該款手錶於今日（26日）正式開賣，而港、澳地區只有4間Swatch 專門店出售，包括銅鑼灣啓超道（10：30至19：30）、尖沙咀海港城（10：30至19：30）、旺角朗豪坊（11：00至19：30）及澳門板樟堂（10：00至22：00），並統一於今早8時半派籌，每人限買兩隻。專頁亦指，該系列手錶並非限量生產，亦沒有編號，所有款式將來亦會安排於網店發售。