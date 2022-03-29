胡國興兒子胡雅倫捲山頂襲擊案　被打女事主為魏駿傑前妻張利華

大法官胡國興兒子胡雅倫，今凌晨被指在山頂住所襲擊女朋友被捕，據悉他矢口否認，稱是女方醉酒跌倒。消息稱，案中女主角為藝人魏駿傑內地前妻張利華。張利華洋名Natalie，相貌甚為標緻，2008年與年長19歲的魏駿傑結婚，育有一女兒，但2015年不斷傳出二人婚變消息，更傳出張背夫出軌，最終兩人離婚收場，並改了名字。去年她轉攻保險界大展拳腳，獲前藝人王玉環教路專攻內地客，成功上位做「百萬圓桌」會員，後來她與胡雅倫相識，更發展為情侶，未料到今日傳出兩人感情破裂演變成襲擊案。



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事發於今日（29日）凌晨1時許，一名姓張女子於山頂道74至76號一單位內，透過視像通話與女友人聊天，對方驚覺張女滿身傷痕，追問下張女聲稱遭到襲擊。警方到場後，發現女事主左前額裂傷，左腳踭、右腳和右手手指公亦有擦傷，人員遂安排救護車將她送往瑪麗醫院治理。同居的42歲姓胡男子當時離家到山頂醫院求醫，2小時後返家及被捕，調查初步顯示兩人曾因感情問題而發生爭執。

據悉，被捕男子為退休法官胡國興兒子胡雅倫，他本身亦是執業律師，現時專門從事民事和刑事訴訟等。他被捕後否認襲擊女友，並指女友醉酒跌到受傷，而胡官早前則拒絕回應事件。至於案中女事主，據知是前無綫藝人魏駿傑的前妻張利華。《香港01》致電張利華，惟電話長響，未有人接聽。