國安處拘職工盟前副主席鄧建華等6人　涉在法庭作出煽動意圖行為

警方國安處今日（6日）早上在天后、旺角、牛頭角、荃灣、上水及長洲，拘捕職工盟前副主席鄧建華等4男2女，年齡介乎 32歲至67歲，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪，被捕人士包括蘇逸佳、彭滿圓、蕭雲龍、趙美英、李詠琴，6人正被扣留調查。

據了解，涉案6人於去年12年至今年1月期間，涉嫌在各級法院滋擾擔任社運案件的外聘檢控大律師。



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警方調查顯示，被捕人士涉嫌於2021年12月至2022年1月期間在不同法院，包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴和法庭運作。警方根據法庭手令，搜查被捕人住所，並檢取一批涉嫌與案有關物品，包括串謀到法庭作出滋擾行為的記錄。

據了解，2019年後出現大量牽涉社會運動的刑事案件，包括暴動、縱火、襲警案等，而律政司將大部份案件外判予私人大律師擔任檢控官，部份外聘大律師在庭內外被一些旁聽人士滋擾及「起底」。有傳媒曾報道律政司人員曾向外聘大律師發出電郵，表示會關注外聘大律師的人身安全，如他們遇上「欺凌」事件，可知會刑事檢控專員辦公室以作跟進。

資料顯示，去年10月解散的香港職工會聯盟（職工盟），上月警方根據社團條例要求向職工盟現任及前任執委提交組織運作、過往活動、收入來源及開支等資料。據悉職工盟未有依時提交資料，故警方申請手令搜查職工盟三處地點。前主席黃逎元、前副主席鄧建華及前司庫鍾松輝，於今年3月31日亦被國安處帶署協助調查，在囚的前秘書長李卓人亦在助查之列。