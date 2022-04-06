警搗深水埗非法百家樂賭檔　6男女被捕兼違限聚令

警方指，深水埗警區特別職務隊人員根據線報及經深入調查後，今日（6日）凌晨約12時12分展開代號為「虎撲」（TIGERSURGE）的行動，突擊搜查南昌街199九號一住宅單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，警員拘捕一名76歲姓潘本地女負責人涉嫌「經營賭博場所」，一名28歲姓蘇本地男子涉嫌「協助經營賭博場所」，兩人亦同時涉嫌違反「《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）」，將被提出檢控。



另外，3名本地男子、1名本地女子，年齡介乎49至78歲 ，則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們亦涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。行動中，警員檢獲1部電腦、8部電視屏幕、1張百家樂賭氈，約32,350元賭款及約面值56,510元籌碼。所有被捕男女現正被扣留調查。

警方重申，根據香港法例148章《賭博條例》，管理賭博場所及在賭博場所內賭博屬嚴重罪行，前者一經定罪最高可判罰款500萬元及監禁7年，後者一經定罪最高可判罰款3萬元及監禁9個月。此外，《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。