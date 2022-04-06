警國安處拘6名「旁聽師」涉煽動意圖行為　包括牧師、前貿易主任

警方國安處今日（6日）早上在本港各區拘捕4男2女，涉嫌違反香港法例第200章《刑事罪行條例》第9和10條「作出具煽動意圖的作為」罪，被捕人士包括職工盟前副主席鄧建華、蘇逸佳、彭滿圓、蕭雲龍、趙美英及李詠琴，6人正被扣留調查。

據了解，被捕6人均為「旁聽師」，部份人士為牧師及前政府貿易主任，他們於去年12年至今年1月期間，涉嫌在各級法院滋擾擔任社運案件的外聘檢控官。



被捕6人中的職工盟前副主席鄧建華，因職工盟未有依時提交資料，於今年3月31日已被國安處帶署協助調查。翻查資料，彭滿圓是本港一教會牧師。而蘇逸佳曾於2019年涉社運事件被捕，他於2019年9月乘巴士途經城門隧道時被警方截查，警員於蘇的背囊中，檢獲一批示威常用的抗爭物資，如頭盔及護眼罩，蘇其後涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。蘇逸佳當時任職政府貿易署貿易主任。

據知，蕭雲龍為著名公民記者「朝雲」，蕭雲龍於雨傘運動起積極關注社運消息，多次在前線採訪及攝影，並曾多次被捕。

警方表示，調查顯示被捕人士涉嫌於2021年12月至2022年1月期間在不同法院，包括高等法院、西九龍裁判法院及東區裁判法院，旁聽聆訊時故意作出滋擾行為，嚴重影響司法莊嚴和法庭運作。警方根據法庭手令，搜查被捕人住所，並檢取一批涉嫌與案有關物品，包括串謀到法庭作出滋擾行為的記錄。

據了解，2019年後出現大量牽涉社會運動的刑事案件，包括暴動、縱火、襲警案等，而律政司將大部份案件外判予私人大律師擔任檢控官，部份外聘大律師在庭內外被一些旁聽人士滋擾及「起底」。有傳媒曾報道律政司人員曾向外聘大律師發出電郵，表示會關注外聘大律師的人身安全，如他們遇上「欺凌」事件，可知會刑事檢控專員辦公室以作跟進。