特首選舉｜李家超辭職參選　今早離開寓所抵中環廣場　無回應提問

政務司司長李家超昨日（6日）已向特首林鄭月娥請辭。今日（7日）大批傳媒抵達李家超位於何文田京士柏道帝庭園的寓所外等候。至早上8時許，李家超乘坐座駕離開屋苑，期間他未有回應記者提問，隔窗向在場記者揮手。之後，李的座駕駛至灣仔港灣道18號中環廣場，期間李家超於職員陪同下進入大廈，他未有回應傳媒提問。



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昨日（6日）政務司司長李家超指，已向特首林鄭月娥請辭。他會見傳媒時表示，今日下午向特首遞交辭職信，辭去司長一職，請其按《基本法》第48條，建議中央政府批准其辭職。他在信中表示，辭職的原因是如獲得中央批准，「我打算參加下一任行政長官的選舉」。他指會即時開始休假，如果辭職得到中央批准，會盡快交代下一步工作。