李家超選特首｜35年警務生涯「二哥」止步　10年前轉跑道扭轉命運

政務司司長李家超昨日（6日）宣布辭職，將參選特首，很大可能成唯一入閘參選人。現年64歲的李家超大半生都在警務處工作，35年警務生涯涉獵刑事情報、刑事偵緝、緝毒、打擊三合會及保安管理等工作，曾偵破「賊王」張子強炸藥案及領導警隊調查徐步高案。



李家超在警隊仕途平步青雲，由見習督察做起，用33年時間，於2010年爬上警隊「二哥」之位。當年警隊內部盛傳，李家超與曾偉雄在「一哥」音樂椅上叮噹馬頭，惜最終未能跑出。他比曾偉雄年長半歲，當時肯定「二哥」位置止步，他獲時任行政長官梁振英看中，決定提早退休轉跑道，加入問責班子的保安局副局長，變相「升官」，2017年中政府換屆時坐正做局長，打破入境處壟斷傳統。如今李家超再問鼎特首，勢創香港警隊歷史。



李家超1977年加入警隊，於2010年3月升任為副處長（管理）。（資料圖片）

▼李家超由警務處副處長升至政務司司長▼



由見習督察做起 處理柳記豪迷魂黨案及張子強案

李家超1977年加入警隊，成為見習督察，前半段警務生涯主理刑偵工作，1997年獲晉升為總警司，曾出任不同部門主管，分別為刑事情報科（CIB）情報蒐集組、西九龍總區重案組及總區情報組、毒品調查科及「O記」組織罪案及三合會調查科，任內曾處理不少轟動大案，包括偵破1994年的柳記豪迷魂黨案，及1998年「三大賊王」之一的張子強800公斤炸藥案。

李家超（中）35年的警務生涯涉獵刑事情報、刑事偵緝、緝毒、打擊三合會及保安管理等工作。（《警聲》圖片）

借調保安局研電腦罪行立法 重返警隊後獲重用

2002年，李家超一度借調至保安局，研究電腦罪行立法事宜。一直以來，借調至保安局的紀律部隊人員，回歸部隊後仕途向好，李家超重返警隊後，主理保安及管理事務，曾出任投訴及內部調查科投訴警察課主管，獲警務處保送至英國倫敦的皇家防衞學院深造，回港後獲晉升為助理處長，出任西九龍總區指揮官。

2012年1月17日，時任警務處副處長（管理）的李家超，與當時「一哥」曾偉雄（中）及另一位副處長（行動）鄧甘滿（右）回顧2011年香港的治安情況及介紹警隊新一年主要工作範疇。（政府新聞處圖片）

傳與曾偉雄角逐「一哥」叮噹馬頭惜落敗

李家超在2005年出任刑事部主管，於2006年領導警隊調查徐步高槍擊案，兩年後晉升為高級助理處長，擔任刑事及保全處處長；2010年3月升任副處長（管理），與時任「一哥」鄧竟成，及副處長（行動）曾偉雄形成警隊「鐵三角」。

當年鄧竟成任期餘下一年，2011年將屆滿退休年齡，「一哥」音樂椅隨之奏起。警隊內部流傳，屬「鷹派」的曾偉雄與「保安系」的李家超行情叮噹馬頭，惟因種種原因，曾偉雄始終獲「睇高一線」，年資較深的李家超則無緣「寶座」。李比曾年長半歲，若一切按原定發展，他肯定在副處長之位退休，無緣再上高位。

不過，「坐二」的李家超於2012年迎來公務生涯「第二春」，他獲時任行政長官梁振英看中，獲邀加入保安局擔任副局長。政圈曾有消息指，副局一職原本由曾偉雄於警隊退休後接棒，但形勢轉變，終由李家超跑出。

李家超於2021年接替張建宗（右二），出任政務司司長。（資料圖片）

2012年提早退休加入保安局

李家超提早兩年退休，向警務處辭呈，有傳因此少收約100萬元退休金及福利，雖然如此，過檔保安局的李家超「變相」升官，於2017年「更上一層樓」，打破入境處處長壟斷傳統，坐正保安局局長一職。去年中突獲委任，接替張建宗出任政務司司長，未來更極有可能成為香港首位由警隊出身的行政長官，打破商界人士及政務官出任特首局面。

▼李家超在九龍華仁書院中一至中七班相▼

