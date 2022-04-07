蟒蛇出沒｜荃灣3米緬甸蟒疑獵食受傷　蛇王落引水道救走

今日（7日）中午12時15分，警方接獲報案，指荃灣老圍芙蓉山路一處引水道，有一條約3米長的緬甸蟒蛇受傷，頭部流血。現場可見，緬甸蟒於引水道位置動彈不得，警員接報趕到，並召喚蛇王到場協助處理。其後蛇王將受傷的緬甸蟒生擒並放入布袋內，送至嘉道理農場交由獸醫進一步治理。警方將案件暫列受傷動物發現處理。



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「蛇王」李先生表示，該條緬甸蟒約3米長，估計6至7歲左右，它頭部受傷，有一邊眼出血及看不到東西，而牠受傷情況嚴重，需要小心治療。蛇王估計，該條緬甸蟒有機會被動物或人攻擊，根據傷勢而言，估計並非即日受傷。緬甸蟒是本港的大型蛇類，平時會捕食中小型野豬，不排除該條緬甸蟒捕食小野豬時，被其他身形比較大的野豬襲擊受傷。

蛇王指，近日天氣開始轉和暖，牠們開始出沒捕食，上址亦是緬甸蟒出沒的地方。至於該條受傷的緬甸蟒，會被送至嘉道理農場治理。今年32歲的「蛇王」李先生指，自己本身從事生物及生態研究工作，自幼開始喜歡兩棲爬蟲類動物，他10多年前開始到蛇舖接觸及學習有關資訊，機緣下開始擔任「蛇王」的工作。

緬甸蟒屬保護蛇類

資料顯示，緬甸蟒是本港唯一受《野生動物保護條例》（第170章）所保護的蛇類。香港特別行政區內的半自然棲息地 （亞熱帶次生林和低地濕地）滋養各種蛇類；加上城市與自然環境靠近、蛇類野外棲息地被開發，而且香港存有頗健康的蛇類族群，因此野生蛇在香港誤闖民居的事件頗為常見。