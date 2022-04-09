警搗九龍城非法百家樂賭檔　15人被捕兼違限聚令

警方指，九龍城警區刑事部人員根據線報及經深入調查後，昨日（8日）晚上約9時半展開代號「犁庭掃穴」（LEVINGTON）的打擊非法賭博行動，突擊搜查旭日街一個工廈單位，搗破一個懷疑非法百家樂賭檔。行動中，警員拘捕一名62歲姓鄭本地男子，涉嫌經營賭博場所及違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章）」。

另外，單位內7名本地男子、5名本地女子，年齡介乎25歲至63歲，涉嫌在賭博場所內賭博被捕；一名39歲內地男子則涉嫌在賭博場所內賭博被捕。該13名被捕人同時涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。所有被捕男女現正被扣留調查。行動中，警員檢獲2張百家樂枱，14張椅子，約8,500元賭款及面值共7.8萬元籌碼。



警方提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》，任何人如於任何時候營辦賭場，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款500萬元及監禁7年；任何人如在賭場內賭博，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款為5萬元及監禁9個月，市民切勿以身試法。警方強調，在疫情嚴峻時期，任何羣組聚集均有可能增加病毒擴散的風險，呼籲市民不要參與任何受禁的羣組聚集。