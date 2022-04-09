網上稱8至9折現金「套現」消費券　警放蛇拘3男　將追查兌換人士

為刺激本地經濟，政府前日（7日）起發放第一期5,000元消費券，但警方發現有不法之徒已急不及待打消費券主意，在網上社交平台登廣告，訛稱以8至9折現金「套現」消費券，昨日（8日）警方放蛇拘3男子。

被捕男子報稱是店舖東主及售貨員，會帶套現市民到指定地點或實體店，用店舖付款碼兌換消費券，賺取差價。警方指，會追查曾兌換消費券人士，並會與支付平台作聯繫，有需要時會凍結相關帳戶及列入黑名單，並提醒市民消費券列明，只可以用於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，不能兌換現金或其他受禁制的用途。



警方西九龍總區重案組署理總督察林子鎌表示，近日警方留意到不斷有人，於網上社交平台登廣告，聲稱可以用8至9折價錢，將消費券兌換成現金。警方經調查後，發現不法之徒會相約市民到指定地點或實體商舖，並提供店舖的付款碼，再用折扣兌換市民的消費券，利用當中的差價圖利。

警方經深入調查後，成功鎖定3名曾經於社交平台登廣告的男子，探員於4月8日展開拘捕行動。警方派員「放蛇」喬裝成有興趣兌換消費券的人士，並於旺角、將軍澳及深水埗拘捕3男子，罪名為欺詐。3名被捕男子介乎33至45歲，他們報稱是店舖東主及售貨員，目前全部被扣查。

警方西九龍總區重案組署理總督察林子鎌、財富情報及調查科（財富調查組）署理總督察戴焯賢，今午交代案情。（警方圖片）

警方：會追查曾兌換消費券人士

林子鎌表示，被捕男子曾成功兌換消費券，案件有涉及不同支付平台，惟涉款金額不便透露。有關商店未有用產品喬裝，直接稱可以將消費券兌換成現金。警方指，會與支付平台作聯繫，有需要時會凍結相關帳戶及列黑名單。警方指，會追查曾經與被捕人兌換消費券的人士，不排除有更多人被捕。

消費券列明，只可以用作於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，不能兌換現金或其他受禁制的用途。（政府網站截圖）

警方財富情報及調查科（財富調查組）署理總督察戴焯賢指，消費券列明，只可以用作於本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店舖，不能兌換現金或其他受禁制的用途。警方會作網上巡查，如發現有人不法使用消費券，警方會採取相應的執法行動。

戴焯賢續指，如果市民聯同商戶以不法手段，製作虛假的交易紀錄，有關舉動或觸犯串謀欺詐罪。干犯串謀詐騙罪行，一經定罪，最高可被判監禁14年。另外根據香港法例第210章《盜竊罪條例》 第16A條欺詐罪，任何人一經定罪最高可處監禁14年。