消費券｜社交平台湧現套現宣傳　港府：累計揭10商戶涉套現

【$10000電子消費券／消費券2022／消費券申請資格／更新資料／補交資料／遺失八達通／合資格人士】首期消費券5,000元於昨日（7日）派發，社交平台上隨即湧現大量聲稱可套現的貼文。有Facebook群組中出現多個貼文指有實體店可為市民套現消費券，大部份指套現現金價格約為九折至九五折。

政府發言人強調，個別市民或商戶如涉及造假、詐騙等行為，視乎有關個案的事實及情況，有可能觸犯法例，會將個案轉交執法機構跟進。而消費券計劃自去年推行至今，共約10間商戶因涉嫌進行違規套現，已被相關營辦商凍結或取消其帳戶；當局亦已根據各營辦商提供的初步調查結果，將20多個涉嫌進行違規套現的個案轉交執法機構跟進。



▼4月7日 消費券派發首日電器店現爆買潮▼



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套現價八折至九五折

首期消費券發放後，不少市民已第一時間領取，而在社交媒體上，已見出現聲稱可套現的貼文。在Facebook群組「消費券攻略關注組」中，由昨日起湧現多個貼文，指設實體店可為市民套現消費券，亦可網上以FPS進行交收，部份。而大部份貼文指可為四個平台消費券套現，部份則只收AlipayHK及WeChat Pay HK。有貼文以「明碼實價，可以放心」作招徠，並稱「有好多師兄已經換咗啦」。

而套現的金額方面，大部份貼文均指可以九折至九五折套現成現金，不過有部份低以八折至八五折，亦有人指套現金額最低可為500元。群組內亦有市民徵求店舖為其進行套現；另有人在拍賣平台指可以消費券代付款5,000元，收回現金4,850元。

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政府將20多宗疑套現個案轉交執法機構

政府發言人指，新一輪消費券計劃第一階段下發放的消費券適用於接受支付寶香港、八達通、Tap & Go「拍住賞」及WeChat Pay HK作付款方式的本地零售、餐飲和服務業商戶的實體及網上店鋪內的消費，但不可用以兌換現金。

當局又強調，各營辦商會留意各商戶的交易情況及不同資訊，如懷疑個別商戶有違規行為會採取跟進行動，包括將其列入黑名單，供政府考慮把有關商戶剔除於計劃之外，並會按情況考慮中止向有關商戶繼續提供服務；個別市民或商戶如涉及造假、詐騙等行為，視乎有關個案的事實及情況，有可能觸犯法例，當局會將個案轉交執法機構跟進，當局已根據各營辦商提供的初步調查結果，將20多個涉嫌進行違規套現的個案轉交執法機構跟進。

▼4月7日 消費券派發首日店舖及商場人流上升▼



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▼4月7日 市民凌晨拍八達通卡領取消費券▼



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支付寶：2萬人昨即日清5000元消費券

另外，AlipayHK支付寶今日公布，新一輪消費券昨日已自動派發至合資格帳戶，首日整體交易總金額較前一日急增250%，近2萬名用戶當日已全數用完5,000元消費券。而首日線上交易筆數及金額較去年消費券派發首日，分別升逾70%及85%，其中餐飲外賣是最受用戶歡迎的線上消費場景，顯示市民愈來愈習慣使用流動支付在線上購物、外賣速遞及自取等。

AlipayHK又指，市民傾向在電子錢包領取或購買優惠券再消費，個別連鎖咖啡店首日經已售出近8,000張電子現金券。AlipayHK又提醒用戶當參與網上活動或購物時，請小心保管個人賬戶資料，切勿向可疑網站提供任何敏感的個人資料。

▼政府2月23日公布今年再推出電子消費券▼

