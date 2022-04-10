下城門水塘｜奪命意外後仍人山人海　遊人繼續冒險攀爬陡峭山坡

荃灣下城門水塘乾到裂，猶如月球龜裂表面，昨雖發生墮坡奪命意外，但《香港01》今天在場所見仍然非常墟冚，人山人海，部分行山人士漠視危險，攀爬陡峭山坡，由於碎石眾多，加上沒帶安全裝備，隨時失足墮下受傷，有市民坦言感危險，盡量行平坦山路，安全至上。



記者今午重返下城門水塘，人潮更勝昨天，不少人拖男帶女前來，沿途打卡留念，昨天一處山坡綁有一條繩索，今天已不見了，亦不見有政府人員，部分山坡仍見有人冒險攀爬，由於太過陡峭，有人需要手腳並用，抓住石頭借力而上，稍一不慎隨時滾落山坡，亦有行山人士在山崖邊拍照，非常危險。

行山人士曾先生表示，知道昨天發生奪命意外，盡量行平坦大路，他承認山坡陡峭及碎石多，會構成危險：「小心啲！」，另一名行山人士指，不知有另一條路可以行上山，貿然爬山坡前往，「知道有另一條路行上去唔會爬，始終咁斜」。

下城門水塘出現乾塘龜裂，吸引不少市民參觀，水務署日前已提醒市民，闖入水塘範圍觸犯《水務設施條例》，同時亦有發生意外風險，呼籲遊人切勿非法進入水務設施範圍。昨（9日）晨11時42分，一名姓關（54歲）男子偕友到荃灣下城門水塘行山，其間意外失足墮下30米深山坡，他重創昏迷，同行友人大驚報警，救護員尋獲他位置，最終由政府飛行服務隊直升機送往東區醫院搶救，惜告不治。