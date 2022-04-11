本港檢獲走私新冠口服藥　藥劑師﹕市民忌自購服用應注意三要點

海關首次檢獲走私的新冠肺炎口服藥物，該藥為美國默沙東研發的口服新藥「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」，由正廠授權副廠於印度製造及使用，在港無註冊，不能入口本港並於本港使用，初步調查相信藥品供應鄰近地區，並未流入本港。香港醫院藥劑師會會長崔俊明表示，市民需要留意三大要點，包括新冠肺炎口服藥物只可以用於治療輕度至中度的確診患者、需要服用合共5日的全個療程、水貨藥物在運輸過程可能出現問題而影響藥效。如果有水貨流入本港，市民不宜自行購買，應由醫生處方或藥劑師指導監督下購買藥物。



海關檢獲一批走私新冠口服藥物莫納皮拉韋（Molnupiravir），及其他受管制藥物，並拘捕一名涉案男子。（翁鈺輝攝）

崔俊明指出，醫管局已購入兩類新冠口服藥物，包括默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞的帕克斯洛維德（Paxlovid），亦已向指定的私家醫生免費提供。

一旦有「水貨」口服藥流入本港，崔提醒市民要留意三個要點。口服藥用於治療輕度至中度的確診患者，如果中度至重度患者在未經醫生診斷下服用口服藥，有機會延誤治療；此外，由於口服藥需要醫生處方或藥劑師指導監督下出售，並需要服用合共5日的全個療程，如果患者未有完成療程，例如只服用4日，可能會出現耐藥性，影響治療；而且走私藥物在運輸過程期間可能出現問題，影響藥效，患者服用後有機會「殺唔到病毒」，最終延誤治療或出現耐藥性。他特別提醒需要餵哺母乳的孕婦及18歲以下人士不宜服用有關藥物。