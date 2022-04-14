馬鞍山謀殺案｜露營地場主疑殺害女友　投資地產生意曾爭執

周四（14日）馬鞍山梅子林營地發生謀殺案，一名38歲女子被發現伏屍現場。消息指，女死者與營地場主為情侶關係，但較早前鬧分手，兩人曾因為投資地產生意爭執。女事主昨晚返回上址，兩人疑再因投資問題爭執，期間有人將女友殺害，至今晨自行報案，表示殺了女友。

消息稱，男疑兇53歲姓鄧，為案發現場私人營地的場主，而38歲女死者姓霍。據悉，2人曾因投資地產生意問題鬧不和，曾多次爭執，早前更分手。今早8時許，多名相信是親屬的男女到場了解，其間有人透露曾多次勸告女事主不要獨自前往上址，想不到她最終遇害身亡。



+ 3

案發現場為沙田梅子林村一個私人及收費營地，營地網站可見，不少營友會上載營地照片，網站亦不定時有更新。現場可見，案發位置附近有不少村屋，而發生謀殺案的村屋外有小山坡及草地，相信用作租地予他人露營之用。

事發在周四（14日）早上6時17分，警方接獲一名男子報案指，他於馬鞍山梅子林路一村屋，殺害其女朋友。警員到場發現女事主當場死亡，男疑犯即場被捕，他黑布蒙頭接受調查，之後被帶返警署。警員正在場搜證調查，並封鎖附近一帶路段。