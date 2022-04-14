馬鞍山謀殺案｜女死者全身赤裸多處傷　同居男友疑吸毒後行兇

今日（14日）馬鞍山梅子林一私人營地發生謀殺案，一名38歲姓霍女子全身赤裸伏屍村屋，53歲姓鄧同居男友被捕。警方指，不排除鄧男吸毒後行兇，霍女身上有多處傷痕，死因有待確認，警員在場檢獲毒品及吸毒工具。消息指，案中男女租地經營收費露營場地，受疫情影響及被人舉報違反土地用途，營地近月生意轉差。不排除兩人因金錢、投資地產生意問題爭執，埋下火線釀成悲劇。



沙田警區刑事調查隊總督察史廣鴻，今日（14日）下午交代案情指，今早約6時30分，警方接獲一名中國籍男子報案表示，他於梅子林私人營地殺害其同居女友。警員於10分鐘後抵達現場，發現一名女子全身赤裸、倒臥近大門及露台位置，救護員到場為她急救，至6時50分女事主被證實已經死亡。警員即場以涉嫌謀殺罪，拘捕報案的53歲姓鄧男子。

警方在場調查，發現有大麻、冰毒及吸毒工具，被捕男子及女死者為同居關係，他們早前認識及在上址同居。據知，近日兩人有金錢糾紛，初步調查相信被捕男子曾有吸毒，之後雙方疑因金錢發生糾紛，男子襲擊女友。至於女死者身上有多處傷痕，估計她於今日（14日）凌晨遇襲離世，暫未知傷勢如何造成，仍有待法醫檢驗。另外，警方正調查案件及搜索案中的兇器。

+ 3

據了解，初步相信被捕人及女死者有金錢糾紛，兩人為情侶關係，一直離離合合。女死者全身赤裸、初步未有被性侵，她身上有多處瘀傷，包括非致命刀傷、於地面拖行的傷痕、右額有血跡。

被捕男子有黑社會背景及暴力及吸毒案底，而霍女生前從事地產經紀的工作，兩人曾於2017年因爭執，最終報警收場。警方調查亦發現，事發現場是私人營地，是男女事主向梅子林村的地主租用，去年尾營地的生意甚佳，早前曾有人舉報營地違規，加上疫情關係，近月生意轉差，不排除兩人因營地生意及金錢問題發生糾紛。

事發在周四（14日）早上6時17分，警方接獲一名男子報案指，他於馬鞍山梅子林路一村屋，殺害其女朋友。警員到場發現女事主當場死亡，男疑犯即場被捕，他黑布蒙頭接受調查，之後被帶返警署。警員正在場搜證調查，並封鎖附近一帶路段。