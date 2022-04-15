油麻地銀行劫案｜73歲疑犯逾期居留10年　無業欠債　曾有行劫前科

油麻地昨午（14日）發生銀行械劫案，一名男子持疑似手槍闖入彌敦道556號中國建設銀行（亞洲）劫走14,000元現金後逃去。警方追查7小時後，深夜在八鄉錦上路元崗村，拘捕涉案73歲疑犯，起回部分贓款及涉案手槍，並證實是玩具槍。據了解，疑犯為新加坡籍華僑，逾期居留超過10年，無業且欠債，靠妻子供養，相信為錢犯案；更揭發有人2年前已曾鋌而走險，持打火機企圖行劫旺角一間連鎖藥房事敗。



+ 2

今日（15日）凌晨近2時，西九龍總區刑事部（行動）警司鍾雅倫向傳媒交代案件詳情。他指，昨晚約11時，西九龍總區重案組在八鄉元崗村一間村屋內，拘捕涉案疑犯，並即場檢獲其犯案時所用的懷疑手槍，並證實是玩具槍；同時起回部分贓款、以及疑犯犯案時所穿的衣物。

被捕男子73歲，為新加坡籍華僑，逾期居留超過10年，無業，他涉嫌「行劫」及「逾期居留」被捕，被通宵扣查，今日（15日）稍後將會被落案起訴。據悉，疑犯與持香港身份證的外籍太太居住，因無業多時，只靠之前有工作、但已退休的妻子供養，但有人因生活開支等問題，欠債達數十萬元。

鍾雅倫表示，相信疑犯為錢而犯案，而他遞上的行劫紙條上，並無寫上確實銀碼，僅寫上「打劫，我有槍！」等字眼。而警方亦相信他與2020年7月一宗同類劫案有關，當時他手持打火機，闖入旺角一間連鎖藥房企圖行劫，最終事敗逃去。

事發時昨午約3時40分，一名男子闖入上址銀行內聲稱打劫，閉路電視拍到他首先在袋中掏出預先寫好的字條，隔著玻璃櫥窗罅隙遞予銀行女職員，再亮出一把黑色疑似手槍指嚇職員，其後著職員將現金放入他自備的袋中，最終成功劫走約14,000元現金，整個過程歷時約30秒。職員其後嘗試追捕無果，目擊賊人登上一輛87D路線巴士逃去。