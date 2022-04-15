油麻地銀行劫案｜73歲疑犯超級大話精　 英籍女友被騙盡積蓄

油麻地銀行劫案，73歲疑犯身世曝光。據悉，疑犯姓梁英文名Freddie，早年在本港麥當勞認識一名英籍女子，訛稱是新加坡富豪，在港遇劫失去財物及證件，女方同情其遭遇，最終發展至情侶關係，女友還傾家蕩產幫助他，雖然身邊朋友曾好言相勸，惟她愛得盲目，結果今（15日）凌晨警方登門將Freddie拘捕，她始如夢初醒，認清愛郎真面目，今晨帶同行李傷心地離開與疑犯同居9年的元崗村村屋。



英籍男鄰居透露，疑犯女友是其認識多年的好朋友，在馬𩣑山一間小學教英文，他介紹對方租住元崗村村屋，她於2013年搬入，兩人變成鄰居。他表示，其朋友在尖沙咀一間麥當勞認識Freddie，對方聲稱是新加坡人，在深圳來港後遇劫，失去所有財物及證件，他更聲稱在新加坡超級有錢，擁有物業。

據他所知，Freddie指新加坡政府會賠償數百萬元給他，但每周要去區域法院透過視象通話與當場官員聯絡，每次費用3萬元，其朋友信以為真，傾全力幫助Freddie，漸漸地積蓄及強積金花光。他稱，不但身邊人曾勸其朋友小心，懷疑Freddie一直在騙她，甚至一名菜檔女子曾向她投訴Freddie騙財，無奈其朋友對Freddie死心塌地，不相信他是壞人。

有村民憶述今凌晨警方拘捕疑犯過程。（蔡正邦攝）

英籍男鄰居坦言，他也不相信Freddie為人，惟其朋友不願聽，他也不欲多言，兩人關係變得疏離，近年甚少來往。今凌晨2時許，警方採取行動，Freddie被帶走，早上疑犯女友疑不堪打擊，帶同行李離開。

此外，村民張先生表示，昨（14日）晚8時許，有同村兄弟指有人打去村公所找村長，但沒表明是警察，之後見到便衣探員帶同疑犯相片入村查詢，探員鎖定疑犯單位後，前往按鐘敲門，當疑犯女友開門時，多名探員一擁而上，將Freddie拘捕。

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事發時昨午約3時40分，疑犯闖入上址銀行內聲稱打劫，閉路電視拍到他首先在袋中掏出預先寫好的字條，隔著玻璃櫥窗罅隙遞予銀行女職員，再亮出一把黑色疑似手槍指嚇職員，其後著職員將現金放入他自備的袋中，最終成功劫走約14,000元現金，整個過程歷時約30秒。