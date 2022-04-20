「鬼王」索價7.7萬「馭女術特訓」曝光　女途人曾投訴被滋擾跟蹤

海關拘捕一名自稱傳授「溝女哲學」的網紅「鬼王」，他涉嫌要脅將學員樣貌放上網，威迫對方付10萬元購買「形象改造服務」。翻查資料，「鬼王」於網上自稱鑽研「觀女術」、「馭女術」，經營Youtube及Patreon收費頻道，「一年真人特訓」收費高達7萬多元。曾有女事主於電視節目上投訴，於街上多次被「鬼王」及其學員騷擾和跟蹤。



翻查網上資料，該名自稱為「鬼王」的男子於Youtube開設頻道「鬼王溝女哲學」，自稱鑽研「觀女術」、「馭女術」，曾拍片於街頭向女途人搭訕，又開班招收學員聲稱教授結識女性技巧，「作為男性，如閣下想擺脫過往感情道路一片空白。。。想脫胎換骨用最高效率搵一個真心鍾意自己嘅女朋友陪自己共渡餘生的話‼️ 即時把握機會加入開始學習」。惟其舊頻道被Youtube以「上傳含有騷擾、欺凌或威脅他人的內容」為由而封鎖。

翻查網上資料，該名自稱為「鬼王」（右）的男子於Youtube開設頻道「鬼王溝女哲學」，自稱鑽研「觀女術」、「馭女術」，亦曾上載與學員拍攝的片段。

至上月「鬼王」再開設新Youtube頻道自稱「強勢回歸」，另外亦設有Patreon收費頻道，包括每月1,180元的「鬼王入室弟子」等級，及一次性77,090元的一年真人特訓，聲稱「全方位提升溝女能力值」，包括心法、技巧、衣著等，又指可獲「鬼王」解答交友的奇難雜症，「適合有強烈渴望於3個月內改變感情現況之男性」。

女途人曾投訴被滋擾及影相

電視節目《東張西望》於2019年曾訪問兩名「前門生」，於節目中承認曾受「鬼王」指示，在街頭向女途人取電話和作出其他騷擾行為，又表示需向「鬼王」支付學費才可以接受他的「溝女課程」。另外而有女事主於節目表示曾受「鬼王」及其學生騷擾和跟蹤，「一年入面，最少喺太古城撞過佢十幾廿次。每次都有啲奇奇怪怪嘅男仔跟喺後面，喺佢哋面前亂講嘢，又叫班『門生』影低我。喺銅鑼灣見到，又會喺我男朋友面前，話我做過Part-Time Girlfriend」。

海關版權及商標調查科不良營商手法調查第一組指揮官楊郁文表示，海關早前接報一名男子於網上短片平台開設頻道，宣傳教授約會技巧，事主於付款3萬多元入會後，再被男子要求額外付10萬購買形象改造服務，否則會拒教有關技巧，又以威迫手段，包括網上發佈受害人樣貌的短片，迫使受害人購買其服務。海關經調查後，今日拘捕該名32歲男子，於其寓所搜一批作通訊手機及課程教授器材。