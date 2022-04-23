晚年悲歌｜獨居老翁倒斃垃圾屋　雜物堆積如山　鄰居屢勸無果

何文田邨一名獨居老翁昨（22日）倒斃垃圾屋內，鄰居大為感慨，並指死者居住上址20多年，一直有拾荒習慣，紙皮、報紙及膠袋堆滿屋，滋生蚊蟲及傳出異味，有鄰居向老翁反映問題，惟對方陋習難改。老翁生前有外出拾荒及到走廊閒逛的習慣，平日亦有人員上門派飯，鄰居指前日（21日）老翁仍有應門取飯，想不到昨突然離世。就事件《香港01》已向社署查詢。



今早（23日）肇事單位大門被封上黑膠袋，門外有紙皮及膠袋等雜物。據鄰居高先生表示，老翁居住上址20多年，精神頗佳，未見有人上門探訪，但老翁生前有返內地探親，每次住2、3個月。他稱，老翁行動正常，喜歡拾荒及儲存舊物，門外疊有紙皮、報紙及膠袋等物品，「我成日叫佢拎去賣（拾荒物品）。」高多次勸喻他賣掉舊物，但他一直未有理會。

高續指，老翁的垃圾屋衛生環境欠佳，每次開門陣陣臭味及滋生蚊蟲，廚房及房間窗戶長期半掩狀態。高說，前日（21日）有社工及送飯員到訪，第一次男事主未有應門，至第二次才露面。平時事主下午約4時許會出門，即是有人送飯時會露面，殊料昨日（22日）突然猝逝。

單位內迫滿垃圾。（陳浩然攝／資料圖片）

何文田邨適文樓一名78歲姓李的獨居老翁，昨日（22日）在垃圾屋中不幸離世。昨午人員登門送餐，赫見老翁被門卡住，全無反應，消防員到場鋸門救人後，證實老翁已離世。據了解，李翁獨居於何文田邨適文樓一個一人單位，有長期病紀錄，沒有妻兒，屬社署綜合家居照顧服務的體弱個案，因而需要由義工每日上門送飯。