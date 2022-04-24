新田圍邨男子屋外燒雜物　2嫲孫昏迷送院　警拘一縱火狂徒

沙田新田圍邨發生縱火案，兩人陷入昏迷送院，一名男子當場被捕。今日（24日）凌晨2時許，警方接獲多個報案指，有人於沙田新田圍邨豐圍樓19樓走廊縱火，多人被困屋內。警方及消防接報到場，發現一單位起火，消防開兩喉及四煙帽隊灌救，消防從大廈救出多名傷者，並於起火單位旁的單位內，發現1男1女住客昏迷，消防員隨即將他們救出，送往醫院搶救。警方於19樓梯間發現一名57歲男子，並於他身上發現兩把刀，懷疑他與案有闗，隨即將他拘捕。該名被捕男子頭髮燒焦，身體多處熏黑，他在事件中亦告受傷，由救護車送往醫院救治。事件中有6人被送往醫院救治，案件列縱火，警方現正調查事件。



由讀者提供的片段可見，事發時大廈高層一單位起火，火勢相當猛烈，消防接報到場，出動兩喉四煙帽將火救熄。消防於起火單位旁的單位內救出1名76歲婆婆及一名28歲男子，兩人嫲孫關係，兩人被救時陷入昏迷，男子需要需進行心肺復甦法搶救，另外有數名傷者不適送院，約400名居民疏散到安全位置。

新田圍邨豐圍樓一單位起火。（鄭先生提供）

警方於現場拘捕一名男子，懷疑與縱火案有闗。（陳永武攝）

消防救出一名女子，她陷入昏迷，由救護車送往醫院搶救。（陳永武攝）

居民伍先生指，事發時有人在單位門位燃燒雜物，其後火勢迅速蔓延，波及屋內雜物，大量燶煙由單位冒出，旁邊一居位內有人被困。他其後與其他住戶到下層拖喉灌救，惟水喉不夠長，只能在門外射水，其後消防趕到現場，將被困屋內住戶救出。他指被捕男子於上址居往超過10年，與妻兒離異，現獨居上址，經常自言自語，有點「精神恍惚」。

消防署高級消防隊長鄭銘新指，消防署今日2時26分接獲報告，指新田圍邨豐圍樓19樓一單位發生火警，消防人員於6分鐘內到達現場，共出動84名消防人員，32名救護人員，動用兩條喉及四隊煙帽隊進行灌救，調派23架消防車及10架救護車，火警於3時17分大致被救熄。火警位於19樓一面積5米乘7米的單位。行動中，消防人員共疏散400名住客到安全地方，其中1男1女昏迷，另外5名人士因吸入燶煙感到不適，其中4人清醒送院，起火原因有待調查，調查主任於現場發現助燃劑，初步顯示火警有可疑。消防指，兩名嚴重受傷傷者居住的單位位於起火單位旁，消防抵達現場後分成兩組，一隊於起火單位進行滅火，另一隊負責救人。於該單位門外拍門沒人應門，隨即爆門。爆門後發現一名婆婆及一名男子昏迷於單位內，消防員於單位內將他們救出。

一名男子由消防救出，昏迷送往醫院救治。（陳永武攝）

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消防署救護主任賴俊達指，消防共調派8輛救護車、1輛快速應變急救車及1輛輔助醫療急救車到場。首輛救護車於接報後10分鐘到達現場，救護人員於現場進行傷者分流及初步治理後，共動用5輛救護車將6名傷者送往威爾斯親王醫院治理，另一名傷者治理後無須送往。傷者中，其中兩名傷者嚴重受傷，傷勢為心跳暫停，需進行心肺復甦法。另外一名傷者因吸入濃煙呼吸困難，另一名傷者上半身背部有一成二級燒傷，另外有兩名傷者感到頭暈不適。

新界南衝鋒隊第三隊指揮官鄭進傑高級督察指，警方於今日凌晨2時26分接報，指指新田圍邨豐圍樓19樓一單位發生火警，警方首架衝鋒車於8分鐘內到達現場，警員於19樓梯間發現一名57歲男子，相信與案有關，警方迅速將他控制，並於他身上發現兩把刀，相信與案有關，警方暫以縱火及藏有攻擊性武器將他拘捕，他其後清醒送院。經初步調查，相信該名57歲男子，於19樓一單位獨居。