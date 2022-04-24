新田圍邨縱火案三人危殆　被捕男子身藏兩刀　疑縱火尋死

沙田新田圍邨今日（24日）凌晨發生縱火案，造成六人受傷送院，及至下午1時45分，昏迷送院的兩嫲孫仍然危殆，另有一名男傷者亦情況危殆。警方於豐圍樓19樓火場後樓梯拘捕一名57歲姓馮男子，消息指，初步調查疑犯案發前情緒低落，他燃燒報紙企圖自殺，繼續燒着門外雜物，鄰居發現後報案。警方在疑犯身上搜獲兩把生果刀，以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器將他拘捕，疑犯上半身背部有一成二級燒傷，需送院治理。至下午3時火場仍然封鎖，警方在場調查。



警方於現場拘捕一名男子，懷疑與縱火案有闗。（陳永武攝）

今日凌晨2時25分，警方接獲多人報案，指豐圍樓19樓一單位火光熊熊，冒出大量濃煙。消防接報到場，出動84名消防人員，動用兩條喉及四隊煙帽隊進行灌救，火警至凌晨3時17分大致被救熄，調查主任於現場發現助燃劑，初步顯示火警有可疑。

消防人員共疏散400名住客到安全地方，火場相鄰單位的76歲姓葉及28歲姓蕭的嫲孫昏迷，兩人一度心跳暫停，需進行心肺復甦法；另外一名74歲姓李男子、7歲女童及6個月大女嬰不適，連同57歲被捕男子共六人被送往威爾斯親王醫院治理。有鄰居指被捕男子於上址居往超過10年，與妻子離異獨居，經常自言自語，有點「精神恍惚」。

消防救出一名女子，她陷入昏迷，由救護車送往醫院搶救。（陳永武攝）

一名男子由消防救出，昏迷送往醫院救治。（陳永武攝）

新田圍邨豐圍樓一單位起火。（鄭先生提供）