新田圍邨縱火｜火場曝光　高溫燒溶走廊電線　鄰居指疑犯眼神恍惚

沙田新田圍邨豐圍樓今凌晨（24日）發生縱火案，疑犯疑放火燒住所自尋短見，卻波及左鄰右里，導致6人受傷，當中3人仍然危殆。起火的19樓晚上解封，現場所見，走廊頂部熏黑，有電線及喉管被高溫熱溶，工程人員需要額外鋪電線為走廊燈供電，據悉有至少7戶人受停電影響，需要暫時撤出。而疑犯單位大門被人以黑色帆布封上，單位內一片頹垣敗瓦，全部物品付之一炬，兩張碌架床亦燒剩床架。



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據鄰居透露，縱火疑犯居上址約10年，其後與妻子離異，後來餘下疑犯一人獨居上址。居民伍先生透露，事發時有人在單位門邊燃燒雜物，其後火勢迅速蔓延，波及屋內雜物，大量燶煙由單位冒出，相鄰的單位有人被困。他與其他住戶到下層拖喉灌救，惟水喉不夠長，只能在門外射水，消防其後趕至將被困屋內住戶救出。他指被捕男子經常自言自語，有點「精神恍惚」。

鄰居林小姐則指出，事發時大廈響起火警鐘，濃煙充斥走廊及滲入屋內，傳來濃烈的燶味，她與年老母親驚悉起火後，急忙經走樓梯逃生。當時走廊漆黑一片，她們亦忙於逃生，未有為意疑犯及其他鄰居的情況，但見到有兩名男子拉喉嘗試灌救。她續指，她平日甚少見到疑犯，但相遇時會「點下頭、打下招呼」，但不會聊天，形容對方「眼神唔係好定，但佢對你又冇乜惡意」。

據了解，57歲姓馮被捕男子在犯案前情緒低落，疑燃燒報紙企圖自殺，繼而燒着門外雜物，鄰居發現後報案，但火勢迅速蔓延，波及同層鄰居，連同疑犯在內共6人受傷，其中住在毗連單位的一對76歲姓葉及28歲姓蕭的嫲孫更昏迷不醒。截至晚上6時，6名傷者中3人仍然危殆，包括該對嫲孫，另外3人情況穩定。疑犯涉嫌縱火及藏有攻擊性武器被捕。

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