新田圍邨縱火案｜至今3人仍危殆　事發樓層暫無電供應

沙田新田圍邨豐圍樓周日凌晨（24日）發生一宗縱火案，疑犯疑放火燒住所自尋短見，卻波及鄰里，造成多人受傷。截至今（25日）中午，仍有6名涉事住客受傷留醫，包括1男2女危殆，其餘3人穩定。記者今早再到現場，事發樓層走廊頂部熏黑，受火警影響，曾有電線及喉管被高溫熱溶導致無電力供應，亦有告示指「暫停煤氣供應」，工程人員需要額外鋪電線為走廊燈供電。有單位門外夾有「到防不遇」卡片，據悉有至少7戶人受停電影響，需要暫時搬出。



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事發於昨（24）日凌晨2時25分，警方接獲多人報案，指沙田新田圍邨豐圍樓19樓一單位火光熊熊，冒出大量濃煙。消防接報到場，出動84名消防人員，動用兩條喉及四隊煙帽隊進行灌救，火警至凌晨3時17分大致被救熄，調查主任於現場發現助燃劑，初步顯示火警有可疑，警方其後拘捕一名男子。

據了解，57歲姓馮的疑犯在犯案前曾情緒低落，懷疑燃燒報紙企圖自殺，他放火後燒着門外雜物。有鄰居發現後報案，但火勢迅速蔓延，波及同層鄰居，連同疑犯在內共6人受傷。警方在疑犯身上搜獲兩把生果刀，以涉嫌縱火及藏有攻擊性武器將他拘捕，疑犯上半身背部有一成二級燒傷，火警樓層的一對76歲姓葉及28歲姓蕭的嫲孫昏迷不醒。截至今日中午，6名傷者中3人仍然危殆，包括該對嫲孫，另外3人情況穩定。

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