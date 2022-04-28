援港內地女護理員倒斃尖沙咀酒店房間　 社署已聯絡其家人協助

今午（28日）1時24分，警方接獲尖沙咀龍堡國際酒店職員報案，指發現酒店房間內，有一名女住客暈倒不省人事。救護員到場時，證實50歲姓張女子當場死亡。消息稱，女死者為援港的內地護理員，警方正調查原因，將案件列作屍體發現處理，死因有待確定。社署回覆指，對事件感到十分難過，已聯絡死者的家人，提供適切協助。



女事主今早缺席上班 暫託中心職員逐通知社署揭發事件

據悉，女事主來自廣西，是由社署聘請的內地護理員，已接種三劑新冠疫苗。自3月7日起 開始入住酒店，獲派到彩榮路體育館照顧病患長者。消息指，女事主每天上班前都要進行快速檢測，昨日（27日）快測結果呈陰性，至今早上班時缺席，暫託中心職員於是通知社署，再聯絡酒店職員，揭發事件。

早於第5波疫情爆發初期，政府向內地直接聘用1,000名臨時合約照顧員工作，為期3個月，主要到暫託中心、社區隔離設施、檢疫中心或院舍工作，照顧症狀輕微或沒有病徵的院舍院友，提供基本餵食及護理服務。位於觀塘彩榮路體育館設立暫託中心，提供144張病床，今日只有5名長者入住。

社署回覆有關事件指，死者自今年3月來港接受訓練，一直在暫託中心工作，對事件感到十分難過，已聯絡死者的家人，就死者的後事提供適切協助。署方補充，目前已聘用約760名內地臨時合約照顧員。