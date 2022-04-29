洪水橋謀殺案｜舊街坊指疑兇人品善良　多次被女友欺負

洪水橋謀殺案，25歲姓吳男疑犯在屯門舊街坊眼中，本性不壞，多次被女友「搵笨」，一年前，與前度女友分手後，在荃灣屠房工作期間，認識姓葉（21歲）女子，兩人由同事發展至情侶，吳難掩興奮，向舊街坊開心分享新戀情，沒料到他會涉嫌殺害女友，令人驚訝又唏噓。



吳曾與前度女友在屯門福亨村同居，據街坊凌先生透露，吳曾埋怨被女友欺負，其女友多次趁吳離家，帶陌生漢回家，凌曾向吳暗示女友不忠，但他竟仍為女友護航，指兩人只是聊天。其後，兩人最終分手，吳亦搬出福亨村，但凌一直與吳保持聯絡，視他如朋友。

凌又說，吳在荃灣屠房工作，負責運送貨物，認識了現任姓葉女友，吳曾回村探他，並表示已有新戀情，兩人搬到洪水橋一間700呎村屋同居，但他同樣遇人不淑，向凌抱怨：「佢話每月交5000蚊租，只得一間房用，畀錢就有份」，凌形容吳為人純品，不似冷血殘暴之人，不排除事件另有隱情，「總之，佢今次都好大鑊」。

死者在荃灣屠房工作期間認識疑兇。

今（29日）清晨6時左右，有途人在田廈路70號埃索油站附近，發現一名男子，拖著一件由紙皮、紙袋及保鮮紙包裹的懷疑人形物體，在大街上往公廁方向行去，大驚報案，最終揭發案件。