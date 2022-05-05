沙田民政事務處助理專員林方達涉賣淫案被捕　去年獲特首嘉獎

消息指，沙田民政事務處助理專員林方達，涉及一宗「高鐘」賣淫集團案件被警方拘捕，他被指涉嫌為集團租用酒店房間營運。翻查資料林方達加入政府後曾任職多個政府部門，於出任民政事務處助理專員期間，去年獲得行政長官公共服務獎狀。而於2020年一次沙田區議會會議，林方達因會議超出原定時間而先行離席，被指「拉隊走人」，引起爭議。



消息指，沙田民政事務處助理專員林方達，涉及一宗「高鐘」賣淫集團案件被警方拘捕。（網上圖片）

翻查資料，林方達2014年於中大工商管理學士綜合課程畢業，投身政府後曾分別於運輸及房屋局、食物及衞生局等部門工作，他於2019年時任食物及衞生局助理秘書長時，隨該署的7人代表團到上海一間中醫醫院交流。他其後任職沙田民政事務助理專員至今，其職位所屬職級為政務主任或高級政務主任，薪級為每月55,995元至135,470元。他亦於2021年獲得行政長官公共服務獎狀，以表揚其應對新冠肺炎疫情及相關工作的貢獻。

林方達於2020年一次沙田區議會會議，曾被指拉隊走人。（資料圖片）

曾被指區議會拉隊走人

林的工作包括處理區議會事務，需要不時出席區議會會議，其中於2020年2月一次沙田區議會交通及運輸委員會上，林方達被指「拉隊走人」。據當日會議紀錄，林方達於會上表示因會議已進行2個半小時，超出原定時間，政府部門代表其後先行離席。時任該委員會主席容溟舟當時表示，因有未完成討論的議題，所以要繼續開會處理，又對政府部門代表離場表示遺憾。

警方指西九龍總區重案組人員根據線報及經深入調查後，於5月4至5日在全港多區拘捕4名本地男子及1名本地女子，年齡介乎27至42歲，涉嫌「控制他人賣淫」、「依靠他人賣淫的收入維生」及「容許所管轄之處所用作賣淫活動」。一名30歲姓林被捕男子已獲准保釋候查，須於5月中旬向警方報到。其餘被捕人士正被扣留調查。消息指，警方調查發現，集團租用的酒店房間登記人為林，費用亦由其信用卡支付，追查下發現林的身分。