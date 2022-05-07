虛擬貨幣洗黑錢　海關拘4名骨幹成員　涉款6億元

有洗黑錢集團於2020年2月至今年3月期間，一方面利用虛擬貨幣的高隱閉性，協助他人處理不明來歷的資金；另一方面運用名下的銀行戶口收取大批資金，並轉至其他第三者個人及公司戶口，可疑交易數量達4000多次，單一最大筆交易達300萬港元，涉款共6億元。海關經調查後，於4月28日採取行動，拘捕2男2女集團骨幹成員，他們報稱是為文員、酒店職員、公司經理及主婦，海關亦凍結了170萬元資金，稍後或向法庭申請充公犯罪得益。



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海關有組織罪案調查科財富調查第二組指揮官陳經緯及海關有組織罪案調查科財富調查第二組督察李秉儒指，2021年底海關根據情報分析及深入調查，鎖定一個洗黑錢集團，並於4月28日採取代號「鷹網」行動，派出40名財富調查組人員，突擊搜查香港11個處所，包括4個住宅單位，5個位於油麻地、觀塘及沙田的辦公室，以及2間位於觀塘及長沙灣的持牌找換店。

海關以涉嫌「洗黑錢」罪拘捕2男2女集團骨幹成員（32至54歲），四人報稱為文員、酒店職員、公司經理及主婦。行動中，人員檢獲大量手機、電腦、網上保安編碼器、大批銀行月結單、支票簿、不同公司的登記文件，公司印章。

海關調查發現，2020年2月至2022年3月期間，被捕4人在各自的銀行戶口處理大量巨額的交易，可疑交易次數更高達4000宗，涉款約6億元。該集團主要用兩種手法轉移可疑資金。

記者會上，海關人員講解洗錢集團的犯案流程。（黃偉民攝）

第一種是利用一個海外虛擬貨幣平台洗黑錢。被捕文員、酒店職員及公司經理在極短時間，甚至同一日在不同的實體銀行及虛擬銀行開戶，報稱為儲蓄及處理日常開支。但三人開戶後即用戶口進行大量大額交易。海關發現三人多次收取來自同一個海外虛擬貨幣平台的美元轉帳，折合總值共5000萬元。海關相信有不明來歷的資金（部分來自內地）以虛擬貨幣的形式，藉虛擬貨幣平台流入三人戶口。他們收到資金後會即時進行買賣，將虛擬貨幣轉為實體法定貨幣，尤以美金為主。

三人交易模式非常接近，多次在同一日交易（中間可能僅相隔幾分鐘），並向平台將相若的美金轉帳到自己名下的本地銀行戶口，隨即將美金兌換成港幣，並在同一日內將資金轉走。海關相信三人利用虛擬貨幣的高隱閉性，協助他人處理不明來歷的資金。他們亦會將資金互相轉移，隱藏資金來源及流向，以及分層交易，企圖增加執法人員調查難度，從而清洗黑錢。

除上述方法外，海關亦發現4人的大量存款來自本港第三者戶口，合共收取來自440個第三者戶口及40間公司的不明來歷資金，總計涉及超過4000宗交易，涉款逾5.5億元。他們收取資金後會於短時間內轉移到不同的個人及公司戶口，涉及至少200個第三者戶口及十幾個公司戶口。這些戶口的持有人與被捕人士均無明顯的直接關係，牽涉的公司大部份由空殼公司持有，部份資金經至少兩間持牌持換店匯到內地。

被捕文員、酒店職員及公司經理，報稱每月收入只有約2萬至3萬元，主婦更是零收入，名下的公司亦無實質業務。但4人的銀行戶口在涉案25個月內卻處理約6億元交易金額，與申報的財務背景極不相符，相信4人從事洗黑錢活動。

海關有組織罪案調查科財富調查第二組督察李秉儒指，被捕4人名下的170萬元資金已被即時凍結，海關會循資金來源及流向、被捕人背景繼續調查，不排除有更多人士被捕。海關稍後會徵詢律政司意見，並根據調查結果，向法庭申請充公犯罪得益。