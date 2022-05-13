警破虛擬戶口洗黑錢9700萬　拘17人

警方瓦解一個洗黑錢集團，東九龍一個有組織的洗黑錢集團，去年起透過操控虛擬銀行戶口頻繁小額轉帳，利用「化整為零」的手法清洗不同犯罪得益，最後轉入傳統的銀行戶口，涉及金額達9700萬。警方日前（13日至14日）一連兩日拘捕17人，涉嫌串謀處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產，部分人士有黑幫背景。



東九龍總區重案組高級督察段玉衡交代案情指，集團的犯罪收益主要來自非法賭博、放高利貸及網上購物騙案。洗黑錢集團曾透過金錢利誘，吸引不同背景人士在虛擬銀行開戶，每個成功的個案可獲數百至一千元報酬。

成功開戶人士，需按指示將登入資料及密碼轉交予集團成員，集團成員再利用資料登入戶口進洗黑錢活動。成員會在這些傀儡戶口進行頻繁的小額轉帳，部分戶口每日超過1000宗轉帳紀錄，黑錢會先在不同虛擬銀行戶口循環清洗，最後分批轉入傳統的銀行戶口，包括以提取現金方式，涉案虛擬銀行戶口超過20個，涉及金額達9700萬。

警方在行動中拘捕9男8女（26至67歲），他們報稱運輸工、餐廳侍應、主婦及無業人士，部分人士有黑社會背景。警方亦檢獲多部用作登入傀儡戶口的電子產品及相關銀行文件。所有被捕人已獲准保釋候查，下月中旬向警方報到。

東九龍總區重案組總督察劉浩德指，根據金管局指引，虛擬銀行須遵守適用於傳統銀行的同一套監管規定，包括預防及監察洗黑錢，警方會繼續與虛擬銀行保持緊密合作。劉浩德又提到，借賣戶口風險十分高 市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途。

根據香港法例，任何人知道或有合理理由相信某項財產，全部或部分、直接或間接為犯罪得益而處理該財產，即干犯「洗黑錢」罪；一旦被判罪名成立，最高可被判罰款五百萬元及入獄十四年。