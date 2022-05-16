01消息│新義安大埔猛人酒樓設壽宴犯聚　219賓客罰款109萬元

黑幫猛人擺酒賀壽，警方開百萬罰款「贈興」。消息指，新義安大埔大元線老叔父「大耳」70歲大壽，前晚（14日）在大埔區內筵開逾20席，宴請親朋戚友及幫中兄弟，胞弟「細耳」等多名江湖猛人出席同慶。警方接獲消息後，派出逾百警力到場調查，以違反第599F章「餐飲處所可進行不超過20人的宴會活動」規定，控票在場219人，涉及罰款共109.5萬元。而酒樓一名負責人亦被拘捕。



新義安大埔大元線老叔父，綽號「大耳」的姓徐男子近日70歲大壽，前晚7時半，徐在汀角路明星皇宮酒樓大排筵席，親朋好友坐滿20多圍，除了胞弟「細耳」坐鎮其中，「哥仔」、「鍾英」，大耳的兒子「國基」、與及新義安一眾成員亦到場為「大耳」賀壽。晚上8時15分，一眾賓客等待開席期間，接獲消息的大埔警區反黑組﹐聯同機動部隊及快速應變部隊逾百警員掩至掃蕩。

最後警方以違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》：「在5月5日至5月18日期間，餐飲處所可進行不超過20人的宴會活動。」票控在場219人，包括156男63女，年齡介乎19至75歲；同時，警方拘捕酒樓女經理。以5000元罰款計算，宴會在場人士罰款高達109.5萬元。其中2名出席男子，由於不交罰款及違反法庭令而被通緝，2人其後亦被捕。警方行動至深夜才完成，出席者獲放行，一場黑幫壽宴以警方百萬元罰款「大禮」作結。

據了解，「大耳」壽宴賓客雖違反第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，但全部人均有掃描安心出行並符合疫苗接種要求。今日明星皇宮如常營業，職員對壽宴一事則噤若寒蟬。