黑幫犯聚｜新義安2次違令　大耳壽宴罰逾百萬　細B中秋聚會交61萬

黑幫新義安叔父輩「大耳」70大壽，日前在大埔汀角路明星海鮮酒家擺壽宴，逾200門生到賀，涉嫌違反限聚令被票控，罰款金額過百萬元。「大耳」姓徐，與其親弟「細耳」活躍於大埔，人稱「大細耳」，同屬幫會「四二六紅棍」職級，與新義安「十傑」之一的大埔猛人「泰龍」屬同一級別。二人多年來從事賭業毒業，雖然近年勢力削弱，仍然受幫會門生尊敬。



大耳細耳活躍大埔大元邨

新義安大埔叔父輩人馬「大耳」70大壽，前日（14日）大排筵席，逾200親友、門生到賀。綽號「大細耳」徐姓親兄弟盤踞大埔多年，大哥「大耳」現年70歲，其弟「細耳」比他小3歲，同為新義安「四二六紅棍」職級，2人活躍大埔大元邨，曾多次涉賭涉毒被捕。「細耳」2009年與3名老友在大埔太和邨一家便利店對開喝啤酒聊天時，因「眼超超」被一批年約16至17歲的少年拳打腳踼，即使「細耳」撻朵仍被毆至頭破血流。

另一名新義安猛人尖沙咀話事人「細B」，去年9月在樂富酒樓擺中秋晚宴，宴請門生及友好社團人馬歡聚一堂，惟走漏風聲，遭警方有組織罪案及三合會調查科（O記）大舉掃蕩，在場123人違反限聚令，合共罰款約61萬元。

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