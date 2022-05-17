澳門雙屍案｜兇殘男疑犯湖南落網　先殺換錢女搶60萬輸光再殺妓女

澳門本月7日發生恐怖雙屍命案告偵破。路氹美獅美高梅酒店一房間當日發現兩具全裸女屍，分別疑為「換錢黨」女子及妓女，調查相信2人遭浴袍腰帶勒斃。澳門司警相信疑犯犯案後潛逃內地。澳門司警聯合內地公安追查後，內地公安人員今早（17日）於湖南省懷化市洪江市塘灣鎮拘捕該名34歲男疑犯。澳門司警稱，疑兇是否移交至澳門，仍需與內地公安溝通。案情細節和他的作案動機仍需向內地公安了解。

消息指，被捕疑犯有尋釁滋事罪等案底，他警覺性高，有很強反偵查能力，經常易容喬裝犯案。湖南省公安早前獲悉他潛逃湖南後曾懸紅緝兇，動員逾700警力進行搜捕。



澳門司警今日（17日）於記者會上交代案情，被捕34歲姓趙男疑犯為內地居民，持往來港澳通行證，他於今年4月尾前往澳門，期間曾租住多間澳門及路氹酒店，至5月5日，疑犯刻意租用他人登記的涉事酒店房間，5日晚上9時許，誘騙第一名女子上酒店房換錢。

數小時內連殺兩女子

消息指，5月6日凌晨1時許，疑犯劫殺「換錢黨」女子掠得60萬港元後，到路氹酒店附近賭場將懷疑贓款換成籌碼賭錢，其後全數輸光。至凌晨4時許，疑犯於酒店大堂帶第二名女死者到酒店房，其後疑犯於約2小時後步出房間，乘的士離開現場。

澳門司警今日（17日）交代案情。

疑犯反偵查能力強 戴假髮及帽逃避追查

至5月7日，酒店人員於登門執房時揭發事件報警。司警調查相信，疑犯於作案時曾帶假髮或帶帽逃避追查。警方於接報2小時後鎖定疑犯，但發現他已於5月6日早上7時經關閘離開澳門返回內地。5月10日，湖南公安獲悉疑犯潛逃至湖南省，有人發現他曾駕駛一輛電單車在湖南省內出沒。當局遂發出懸賞通緝令。

消息指，被捕疑犯過去多次來往澳門，司警調查相信疑犯相當警惕及有很強反偵察能力，包括出入時會以假髮及帽等偽裝逃避追查。據了解，疑犯居住的事發酒店房，為賭場「扒仔」為賭客提供的「黃牛房」，因此非以疑犯姓名登記，他疑取去第一名女死者約60萬現金後，步行約5分鐘到附近另一間賭場賭博。兩名死者屍體以被子包裹，財物及手機被盜去，加上犯案現場已被人清潔，加大警方的調查難度。

湖南當局早前曾懸紅達5萬元人民幣緝兇，並刊登出該名為趙X龍的疑犯照片。

逃至湖南雪峰山脈 700警力圍捕

湖南當局早前曾懸紅達5萬元人民幣緝兇，並刊登出名為趙X龍的疑犯照片，據當局提供的資料顯示，疑犯操黑龍江口音、高約1.78米、光頭及中等身材，相片所見疑犯曾戴假髮及戴帽等。至今日內地當局指，警方發現疑犯潛逃至雪峰山脈的懷化洪江市塘灣鎮，公安部刑偵局、湖南省公安廳等部門，聯同懷化市及洪江市兩地黨委政府調集3000多名幹部及群眾，700多名警力對其進行合圍搜捕。警方進入雪峰山脈連續多日開展攔截追捕和發動群眾，至今早根據群眾舉報線索，警員於懷化市洪江市塘灣鎮中山村捕獲疑犯。