2女生墮樓｜心理學家：中學階段難處理感情問題　宜求助老師社工

聖保祿中學兩名16歲中四及14歲中二女學生，今日（18日）下午在筲箕灣新成中心墮樓死亡，消息指，2人疑為情侶關係，有人受感情問題困擾。有臨床心理學家表示，該年紀的學生若面對感情問題，往往欠缺成熟和經驗去處理，有需要其他人幫忙。她直指學校關愛氣氛十分重要，尤其同學之間較稔熟，若發現朋輩出現感情困擾，除可以給予關心，有需要時亦應向老師或社工求助，防患未然。



今次已是本月3日中學開始復課以來，發生至少第3宗中學生墮樓案，4人身亡。臨床心理學家葉妙妍指出，通常開學時間，學生所面對困擾主要來自學業壓力，若以人際關係感情方面而言，一般亦涉及遭同學排斥甚至欺凌較多，故相信今次事件與最近開始復課與否，關係不大。

不過，她直言同學之間若出現感情問題，以14歲或16歲之齡都不是成熟和具經驗的階段，故很多時難於面對及處理；加上香港學校一般不鼓勵學生拍拖，令學生難以啓齒，不敢將問題告知他人，尤其涉及同性的感情問題，要宣之於口則更加困難。

葉妙妍續表示，若中學生面對感情問題，實需要他人協助解決複雜的情緒困擾，無論如何都應該鼓勵學生找信任的老師或學校社工求助，尋求專業意見。她認為學校的關愛氣氛十分重要，又特別提到同學之間的角色更形重要，因為在朋輩生活圈中，往往最清楚同學之間會否有感情瓜葛；除了可對有感情問題的同學給予關心，有需要時更可陪同有問題的同學求助，甚或將事情告知老師或社工。她呼籲同學們，珍惜寶貴生命。

本月3日中學開始復課，當日在4小時內接連發生兩宗中學生墮樓亡慘案。凌晨2時許，一名12歲姓容男童在長沙灣通州街500號「星匯居」墮樓，倒臥會所平台，送院後不治。至清晨6時許，火炭駿洋邨駿爾樓一名17歲姓梁中五男生，亦於寓所睡房墮下死亡。據悉，兩名墮斃男生均留有遺書，並透露受學業問題困擾。