網傳被截獲逾百走私貓狗將人道毀滅　愛協籲勿聽信謠言

水警和海關今日（19日）聯合行動中，截獲一艘懷疑走私快艇，發現過百隻年幼的名種貓狗擠在狹窄的獸籠中，有如沙甸魚罐，不少幼狗幼貓因不適，在籠內哀鳴。事件曝光後，網上社交平台及通訊軟件流傳帖文，聲稱該批動物若無人領養，或於幾月內被人道毀滅。大批市民信以為真，紛紛致電協助照顧貓狗的愛護動物協會，表示有意申請領養。

愛協回覆指今日已接收其中47隻貓狗，現時該批動物需先隔離檢疫最少4個月，另外愛協又表示會妥善照料該批動物直至可安排領養，呼籲市民切勿重覆致電查詢。



愛協：會照顧動物 直至可安排領養

愛協表示昨晚接獲水警通知，得悉警方於一艘可疑船隻上檢獲合逾百隻懷疑走私貓狗，愛協督察到場後，初步觀察發現多隻動物被放置於狹小的動物籠內，即時提供食物、水及動物籠協助解困。經漁護署獸醫初步檢驗後，愛協今日下午接收其中12隻狗及35隻貓，由於該批不明來歷的動物懷疑由外地被偷運入境，根據法例規定需要先隔離檢疫最少4個月，在案件調查期間，愛協會代為照顧該批動物直至收到執法機構進一步指示可以安排動物被領養。

愛協又表示自今午起接獲大量市民就上述案件的查詢，呼籲市民可從新聞及已核實消息的渠道獲得有關個案的最新詳情，愛協團隊會妥善照料已接收的動物，感謝市民對個案的關注。協會懇請市民切勿重覆致電查詢，以免影響各熱線接收緊急求助電話。

網傳相關貼文指，該批動物若無人領養，或於幾月內被人道毀滅。

網傳相關貼文指，今日被截獲的走私貓狗全部屬名種，包括短毛貓、金毛尋回犬，哥基犬和柴犬等。稱「因為唔會公開領養，以防公眾拎去賣，因為隻隻都幾萬蚊，只能喺愛協keep四個月冇人認領就全部人道毀滅，睇吓可唔可以幫到手」。有關貼文傳出後，引來大批市民關注。愛協職員今日亦接獲大批要領養這批貓狗的電話，令職員忙於解釋。