新盤睿峰樓按九成變八成　女買家壓力爆煲天橋企跳

今（20日）午1時52分，一名女子危站長沙灣道近東京街對開行人天橋花槽，途人大驚報警，救護員到場戒備，事主經勸喻後態度軟化，返回安全位置，由救護車送院檢查。據悉，事主受買樓糾紛困擾不開心萌生死念，為新盤睿峰其中一買家。



該樓盤原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰。原發展商本來提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」，後來取消有關協議，並發信予買家，指貸款計劃轉為「首一年免息免供」，項目轉讓後，90%一按只獲現發展商提供80%一按，惟貸款條件不輕鬆，不少買家申請不獲批，更被殺訂及追收利息。

其中一名買家莫太指，自上周聯同30多位買家召開記者會，至本周一再次致電發展商，惟得到回覆 「無嘢可以做到，貸款為另一公司負責」。跟進事件的民主黨袁海文接觸過莫太眾人，建議循法律訴訟方式，向消費者訴訟基金。

今天（20日）多名買家相約一同填寫表格，申請訴訟基金。其中一名女買家其後自行回家，約10分鐘後，該名女買家疑不堪壓力，情緒激動致電莫太指，自己在天橋上有輕生念頭，「我都喺諗唔掂， 唔想累人累物，都係死路一條」，莫太等人大驚，立即趕至現場，當時已有路人勸喻她不要做傻事，糾纏約10分鐘，其後消防到場將女事主抱下，注射鎮靜劑，現時仍留院觀察。

同樣有跟進事件的民協副主席及深水埗區區議員李庭豐表示，今次的事件陷入膠著狀況，沒有部門能作出交代，就連是民事抑或刑事案件亦無從得知，究竟最終是否任由發展商殺訂及追差價，買家們現時求助無門，受影響合共約有100名買家，今次首現自殘傾向的人士，擔心日後會再有人情緒受困而作出同類的行為。他又指，市民大眾對事件的關注度低，形容在經濟蕭條下、樓市轉差的狀況，擔心日後會再有樓宇發展項目不受監管，再現苦主。

▼30多名買家上周舉行記者會要求政府介入▼



▼長沙灣「睿峰」現樓最新情況▼



+ 4

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288