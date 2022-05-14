新盤睿峰買家墮呼吸Plan陷阱　促發展商終止買賣、退回全數訂金

原由內房中國恒大（3333）持有、現已轉讓予合夥股東鼎珮集團的長沙灣睿峰（易名前稱恆大．睿峰），收樓日期延後半年至今年6月初。一班原採用原發展商提供的「包借呼吸Plan」、「首兩年免息免供」的高成數按揭（90%一按）的業主，在項目轉讓後，只獲現發展商提供80%一按，部分業主大失預算，需額外多付10%首期或尋找擔保人才能上會，隨時面臨被殺訂風險。



約30多名小業主曾向消委會、一手物業銷售監管局、地政總署等求助不果，今日（14日）舉行記者會要求政府介入，同時要求與發展商終止合約、全數退回訂金及不可追究利息。



海關以「樓不是商品」為由未有跟進

其中一位苦主陳小姐稱，2019年底購買睿峰時，銷售樓盤的人士以輕鬆口吻表示按揭安排屬「呼吸Plan ，只要有呼吸就借畀你」，更明言不需壓力測試。以她所知，當時有約160位買家採用相關包借按揭，惟至今僅得18位業主成功申請相關包借九成按揭，其餘大部分業主需要面對被殺訂風險。

她又指，一眾苦主已聯絡10個政府部門、以及12位議員，不過沒有回音，又指曾向海關作出查詢，惟海關職員以「樓不是商品」為由，未有跟進事件。她認為，一眾業主已繳付一筆昂貴的印花稅，直言不理解「唔知交咁貴嚟做乜」。

她又透露，假若自己採用發展商最新提供的按揭安排，個人需要額外多付一成首期，涉及約70萬至80萬元，個人無力應付，而且個人收入不足，未能滿足到供款佔收入比率50%。

陳小姐稱（右二），2019年底購買睿峰時，銷售樓盤的人士以輕鬆口吻表示按揭安排屬「呼吸Plan ，只要有呼吸就借畀你」，更明言不需壓力測試。（蔡偉南攝）

被要求加擔保人或多付一成首期

至於另一苦主徐小姐表示， 申請九成按揭被拒絕，更被通知「一係加擔保人或拎多啲首期」，如未能按時完交易會被殺訂及追收利息，她感徬徨無助，亦擔心首期血汗錢被沒收，曾有輕生念頭。她又指，發展商現時提供的按揭安排，條款跟最初買樓時完全不一樣，更加嚴謹，個人（經濟能力）絕對滿足不到要求，正考慮向財務公司或朋友借錢，或求朋友作擔保人，精神壓力爆煲，未料發展商會違反當時承諾。

而苦主杜先生表示，發展商提供的按揭安排與當初完全不同，現時為80%一按及10%二按，與最初90%一按是完全不同，「做二按遲啲轉按會有困難。」他又指至今仍而約30至40人未能成功申請按揭。

長沙灣「睿峰」現樓最新情況



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推盤時以「高成數按揭」、「首兩年免息免供」作招徠

據了解，睿峰2019年12月開賣時， 發展商分別以「高成數按揭」及「首兩年免息免供」作招徠，當中一按更高達樓價90%，即買家僅需一成首期即可上車。及後恒大爆出財困，項目在去年10月轉售予鼎珮集團，同時將原定於去年10月的關鍵日期延後至少半年，當時部分業主無法申請恒大旗下財務公司創盈的高成數按揭，面臨無法上會或被迫撻訂的風險。

至今年2月中，財務公司創盈更改付款條款，表示為買家繼續提供一按90%的高成數按揭，攤分30年還款，只要供款不超過入息70%便可獲批。但取消了首兩年免供免息，轉為首年免息、第二至三年供款息率則為2.5厘，其後息率增至8厘。

鼎珮接手後 按揭成數最盡80% 息率增至8厘

不過，再有業主申請上述按揭計劃被拒，接手項目的鼎珮集團再為其提供新的按揭方案，建議被拒業主可向「香港金融資本集團有限公司」申請按揭，申請人最高只可借取80%按揭，首年可免息免供，第二年息率則2.5厘，其後全期5.5厘，但貸款年期則最長只有25年。方案明顯較財務公司創盈所提供的嚴謹，按揭成數也明顯低10%。

發展商於上月宣布，睿峰已成功獲批滿意紙，預計將於今年5月發信通知買家收樓入伙，而項目尚餘單位亦準備以現樓形式推售。