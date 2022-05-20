18歲男玩Switch《RingFit》疑跌倒亡　專家:家中運動需注意三要點

洪水橋洪福邨洪樂樓一名18歲青年，今日（20日）疑獨自於住所內玩Switch遊戲機的《健身環大冒險》（RingFit Adventure）遊戲時跌倒，母親回家發現兒子頭部受傷昏迷，當場不治。

專家指出於進行家居運動時，應注意個人能力、器材及環境安全，尤其需要足夠環境空間及注意地面會否容易跣腳，建議即使家中運動亦應穿上運動鞋。



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於2019年推出的《健身環大冒險》遊戲，玩家需要手持圓環狀的健身環及腳部戴上感應器，透過遊戲中的冒險情節進行全身運動。據遊戲的包裝上列出的安全須知，建議玩家應於遊戲前進行充分熱身，避免勉強身體的情況下使用，另外有傷患、疾病或懷孕等亦應先諮詢醫生建議。

《健身環大冒險》包裝上列出部分安全須知。（林朗天攝）

教育大學健康與體育學系高級講師雷雄德指出，家居運動需要注意三個因素，包括個人能力、器材安全及環境安全，就個人能力而言，進行家居運動應考慮自己的年齡、健康情況而量力而為，從而在運動遊戲中選擇合適自己的強度，亦要定時休息及多喝水。而器材、裝備安全方面，雷雄德認為《健身環大冒險》的健身環設計亦算安全，非「三尖八角」於揮動時容易擊傷別人。

至於環境安全則屬最重要，雷雄德指家居運動例如舉手、轉身或彎腰等動作，需要有足夠環境空間，亦要注意地面會否容易跣倒。雷雄德指跌倒在行為風險上可大可小，如果赤腳進行運動，加上流汗則更容易跣腳，因而建議家中運動亦應該穿上運動鞋，不要穿拖鞋進行運動。

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事發今午2時許，洪水橋洪福邨洪樂樓一名女子報案，其姓李（18歲）兒子於單位做完運動後，於單位內不省人事，救護員接報趕至現場，惟檢查後證實男事主已當場死亡。現場消息指，死者為大學生，今晨他起床後，獨自在家中客廳玩電子遊戲機任天堂Switch的運動遊戲，約2至3小時後，其母親回家，驚見他倒地昏迷不起，頭部有損傷，耳、鼻溢血。據悉，事主被發現時電視機仍開着，手中拿着遊戲機遙控器，腳部綁有遊戲用的配件，地上放有瑜珈墊。