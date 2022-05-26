警搗元朗一工廈無牌酒吧　62人被捕兼違限聚令

元朗警區反三合會行動組展開代號「雷霆2022」(THUNDERBOLT 2022)的反罪惡行動。警員經深入調查及情報分析後，今日（26日）凌晨約1時30分突擊搜查元朗安樂路109-111號一工業大廈，搗破一間懷疑無牌酒吧。行動中，警員拘捕一名20歲姓蔡本地男負責人，涉嫌「無牌售賣酒類飲品」、「無牌藏有酒類飲品可作販賣用途」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。另外45男16女，年齡介乎14至48歲，則涉嫌「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（禁止聚集）規例》（第599G章），警員遂向他們發出定額罰款通知書。



行動中，警員檢獲約1100百罐啤酒、2支烈酒、一批影音器材及酒吧設備。所有被捕男女現正被扣留調查。警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款100萬元及監禁兩年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法，一經定罪，最高可判罰款2千元，呼籲市民切勿以身試法。在疫情嚴峻時期，警方呼籲市民顧己及人，應嚴格遵守《預防及控制疾病條例》，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。